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川普對等關稅 陸委會：中共藉機宣揚中國經濟光明論

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
川普總統（左）2019年與中國國家主席習近平會面。資料照片。美聯社
川普總統（左）2019年與中國國家主席習近平會面。資料照片。美聯社

美國總統川普推出對等關稅政策，引發全球動盪，國安局指出，藉機擴大炒作美國對台安全保障不可靠等輿論，意圖散布「疑美論」，離間台美關係。陸委會也警告，中共宣揚「中國經濟光明論」，企圖塑造兩岸應共同面對美國濫施關稅的氛圍。

立院外交國防委員會今天邀請國安局、海委會、陸委會和調查局等，進行「中國複合式威脅對我國家安全之影響」專案報告。

國安局指出，中共針對台積電赴美設廠、美台軍售、美國關稅政策等議題，剪輯媒體片斷報導，「二次加工」投放我國輿論場域，擴大炒作美國對台安全保障不可靠等輿論，意圖散布「疑美論」，離間台美關係，意圖削弱台美合作互信基礎。

陸委會報告也指出，陸方藉由與台商召開座談會及舉辦相關涉台統戰活動，操作台商支持中共對美反制作為，向國人宣揚「中國經濟光明論」，倡議分享中國大陸發展機遇，並藉機操作疑美論，營造兩岸應共同面對美國濫施關稅「共抗外部挑戰」的輿論氛圍。

另一方面，國安局報告同時指出，中共加大對台灣青年基層統戰，邀訪毛澤東故居等紅色景點，並透過各類文化參訪活動，促使認同「文化一中」；另招攬台灣人赴中旅遊兼申辦居住證，圖謀混淆身分認同。

調查局表示，中國大陸對我複合式威脅的態樣，除了持續發展組織刺密蒐情外，更加強文化交流圖謀統戰，推動「再建構民族主義」，以兩岸共同信仰、節日慶典、文學戲曲、同鄉地理、血緣宗親等，建構離散情感連結，企圖型塑「共同體」虛假想像、混淆認同，侵蝕台灣主體意識。

調查局強調，中共扭曲史觀、混淆信念，透過黃埔建校百年、二戰抗戰勝利80周年等歷史事件，闡述「台灣回歸中國」論調，扭曲史觀，營造中國大陸領導兩岸人民「紅色抗戰」氛圍，企圖消弭敵我分界，瓦解我民眾抵抗意志。

台美關係 國安局 美國

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