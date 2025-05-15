教長反對兩岸學術交流 陸委會：違規違常會提醒註記

教育部長鄭英耀明確表示反對、禁止兩岸學術交流。陸委會副主委沈有忠今天表示，還有很多國家可以幫助我們的學生更國際化、多元化，尤其中共對校園的滲透越來越嚴重，如果交流行程違規違常，陸委會把對岸的機關或台灣的邀請機關，都會提醒並且註記。

鄭英耀昨表示，國際交流對學生來說是好事，但對於和中國大陸交流，以現在來講不鼓勵，甚至應該禁止、反對。陸委會副主委沈有忠表示，陸委會的立場是兩岸交流還是應該要依循健康有序的原則，所以現在教育部已經一些相關的登錄機制，也有一個的揭露制度。

他指出，對兩岸的文教交流來講，第一就是還有很多的國家可以來幫助我方的學生更加國際化、多元化，其次如果真的要到中國大陸進行雙邊交流的話，千萬要記得人身安全或者是做好事前的登錄，這樣也可以確保交流的健康有序進行。

沈有忠進一步指出，中共在校園裡面的滲透情況是越來越嚴重，然後手法也是越來越多樣。他強調，所以譬如交流的行程如果有違規違常的情況，陸委會也會把這一些機關，不管是對岸的機關或者是台灣的邀請機關，都會善加的提醒，並且做一些註記。

他指出，特別是有一些統戰的交流活動，或者是要參訪所謂的紅色供應鏈、甚至是要誘拉我方的年輕朋友未來要到那個地方去發展跟就業，陸委會都會做好相關的提醒。