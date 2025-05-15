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羅德島州議會通過決議 強調美對台基於台灣關係法

中央社／ 紐約14日專電

美國羅德島州議會通過友台決議，並在議場展示中華民國國旗，恭賀正副總統賴清德、蕭美琴就職週年。決議文強調美國對台政策基於台灣關係法，不是聯合國2758號決議，支持台灣參與國際組織。

羅德島州參眾議院13日無異議分別通過決議，恭賀總統賴清德、副總統蕭美琴就職將邁入第2年，肯定台灣蓬勃民主發展，支持台美推動簽署避免雙重課稅協定，強化密切經貿夥伴關係。

決議文指出，美國對台政策基於台灣關係法，不是聯合國2758號決議，支持台灣參與國際組織。決議分別由參議長勞森（Valarie Lawson）及眾院代議長布萊恩．甘迺迪（Brian Kennedy）提案。

為展現對台堅定支持，州眾議院議場高掛中華民國國旗，並由台僑演唱兩國國歌。

駐波士頓辦事處長廖朝宏出席並致詞表示，台灣與羅德島州雙邊關係建立在共享民主價值之上，共有信念也是合作基礎，鼓勵雙方攜手應對國際局勢挑戰。

廖朝宏感謝州議會通過決議，這對台灣民眾意義重大，不僅展現對台灣民主的支持，也讓台灣人更有信心與勇氣堅守得來不易的自由民主。

台灣關係法 對台 美國

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