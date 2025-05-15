蔡英文倫敦時間14日晚上抵英國訪問 15日赴國會交流

中央社／ 倫敦14日專電
前總統蔡英文訪歐。圖／蔡英文辦公室提供
前總統蔡英文訪歐。圖／蔡英文辦公室提供

前總統蔡英文結束丹麥行程，將於英國14日晚間搭乘班機抵達倫敦，15日將赴國會，與上、下議院議員交流並發表演說。

按規劃，倫敦時間15日上午蔡英文將前往國會，出席友台議員在國會宴會廳舉辦的歡迎酒會並發表演說。酒會後，蔡英文擬在議員陪同下參訪國會、了解議事進行。她隨後將在國會宴會廳，與友台議員共進午餐並交流。

蔡英文擬訪問英國數日，期間將與英國政壇、學術教育界、研究機構及不同領域的旅英專業人士互動。

英國國會下議院議員、台英國會小組執政黨工黨籍共同主席柴萍恩（Sarah Champion，另譯：錢皮恩）曾在1月接受中央社專訪時說，蔡英文是英國的好朋友；她與其他友台議員十分希望能在英國盡地主之誼、向蔡英文展現好客之道，一如議員們每次訪台皆獲熱情接待。

柴萍恩指出，「我們真的很希望她能夠到英國國會來，無論是以正式或非正式身分。」

蔡英文此次訪英是由台英國會小組出面邀請。身為共同主席，柴萍恩去年起即參與蔡英文訪英行程規劃。

英國 蔡英文 議員

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