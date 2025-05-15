日經：蔡英文即將訪英 凸顯台英關係持續深化

前總統蔡英文預計15日抵達英國訪問。日經亞洲今天指出，台灣最重要女政治家將訪英，凸顯兩國間非官方實質關係是如何繁榮發展。報導並點出當前台英關係的5大須知重點。

報導指出，蔡英文將返回取得博士學位的英國，表面上雖屬私人行程，但在此之前，台英已致力鞏固雙邊關係多年。許多人認為這類關係對於反制中國孤立台灣及嚇阻中國野心至關重要。

今年重返美國國家安全會議（NSC）的安全專家簡以榮（Ivan Kanapathy）去年底曾告訴台灣外國記者會（TFCC），假如中國攻擊台灣，歐洲國家不太可能介入，但英國可能是例外，這是因為英國具備力量投射能力，並「以實際方式」與美國聯合展現能力。這指的是在伊拉克與阿富汗的聯合軍事行動。

日經亞洲接著列出有關台英關係必須知道的5件事，如下：

● 台英已如何強化雙邊關係

報導表示，立陶宛、捷克等歐洲國家近年公開挺台，英國則是默默並穩步鞏固對台的政治與安全關係，如增加駐台人員、挺台參加全球機構、出售潛艦技術等，英國也是唯一與台灣簽署貿易協議的歐洲國家。

去年工黨政府上台後，並未大幅修正對台態度，英國駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）告訴日經亞洲，英國雖尋求與北京恢復交往，但「在大部分情況下，對台灣和對中國的政策是分開的」。

● 英國在國防方面提供台灣多少幫助

專家表示，台灣正加緊腳步加強自身安全，英國出口發揮了重要作用。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，英國航太系統公司（BAE Systems）出口大量技術，給台灣漢翔公司的教練機計畫，同時還有許多英國企業都在支持台灣自造潛艦項目，由於美國不生產柴電潛艦，「因此需要英國的政治和技術支持，以使（台灣首艘國造潛艦）海鯤號的潛力最大化。」英國航太系統公司拒絕置評。

但韓儒伯也說，現在問題是，工黨政府是否依然願意批准這類安全支援。

倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）則認為：「從海底電纜到離岸風場，海上關鍵基礎設施有其脆弱性，有鑒於此，（台英）工業合作潛力巨大。」

● 台英貿易、能源與其他關係的近況

日經亞洲指出，英國是台灣第4大貿易夥伴及歐洲第2大對台投資國，英國政府尤其支持台灣太空產業雄心，曾派政商代表團參加去年的台灣太空國際年會，總部設在倫敦的衛星業者Eutelsat OneWeb也正在與中華電信合作引進低軌衛星。

另外，台英已在2023年簽訂「提升貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP），使英國成為首個與台灣政府達成廣泛雙邊協議的歐洲國家。

能源則是另一項重點合作領域，前英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）近日告訴日經亞洲，目前已有100多家英國企業參與台灣能源業供應鏈，過去幾年，英國對台灣5個風電專案投資總額超過10億英鎊（約新台幣403億元）。

英國出口信貸局（UK Export Finance）上月宣布提供1億8400萬英鎊的信貸擔保，以支持台灣495MW（百萬瓦）渢妙一期風場的建設，為英國供應商拿到5500萬英鎊的製造和服務出口合約。

●（台灣）對英國而言有何利害關係存在

智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）執行長安德魯．葉（Andrew Yeh）主張，英國國防及外交單位不應秘密守著對於台灣發生不測事態的規畫。他告訴日經亞洲：「即使是（中國）有限升級，如『隔離式』部分封鎖或占領台灣離島，都可能波及金融市場並擾亂關鍵供應鏈。」

一些人則將台英合作視為更大目標的一環。前英國首相特拉斯（Liz Truss）2023年成為自1996年佘契爾（Margaret Thatcher）之後首位訪問台灣的前首相。特拉斯接受日經亞洲採訪時表示，「自由世界」必須強化挺台聯盟。

台灣外交部發言人蕭光偉表示，樂見英國持續主張航行自由權，未來還將派軍艦通過台海，雙方可在數位貿易、投資、再生能源、淨零碳排放、半導體等領域加強合作。

● 台英是否有共同打擊間諜活動的空間

英國情報首長2022年曾表示，如今中國已超越反恐，成為秘密情報局（MI6，軍情六處）的情報優先要務。

倫敦國王學院教授帕特拉諾指出，台灣有很大潛力成為極有價值的合作夥伴，協助英國等國家了解中國的情報和干預做法。

台灣人顯然精通中文，而且台英之間也具有可發揮作用的個人關係，例如台灣國安局長蔡明彥、國家安全委員會副秘書長林飛帆都曾在倫敦讀書。

英國本身則具備對抗俄羅斯滲透及間諜的經驗，可協助台灣防備中國「灰色地帶」戰術。

前英國上議院議長迪蘇沙（Baroness D'Souza）告訴日經亞洲：「英國無疑應在國安措施上與台灣合作。」

她強調：「英國長期以來一直公開支持自由民主的台灣，這是英國能展現自身意圖的一種方式。…我們也希望英國雖然與中華人民共和國有貿易關係，仍會證明自己願意在中國進一步侵害台灣民主進程時保衛台灣。」