美撤銷AI晶片出口三級管制計畫 警告全球禁用華為晶片

美國川普政府十三日宣布撤銷一項前總統拜登時期的人工智慧（ＡＩ）晶片出口三級管制規定，並說將與可信賴國家分享ＡＩ技術。美國商務部將另發布指引，警告在世界各地使用大陸華為的昇騰ＡＩ晶片都將違反美國規定。

美商務部指出，將撤銷拜登所提、原訂十五日生效的「ＡＩ技術擴散框架」。商務部工業與安全局局長凱斯勒說，川普政府將採取大膽且全面策略，與全球可信賴國家分享美國ＡＩ技術的同時，防止該技術落入對手手中，「我們反對拜登政府試圖將其計畫不周、適得其反的ＡＩ政策強加於美國人民」。

前述規定將各國分三級：日本、南韓、台灣等第一級國家取得ＡＩ晶片將不受限；墨西哥、葡萄牙和沙烏地阿拉伯、阿聯等中東國家列入第二級，將受配額限制；中國大陸、俄羅斯、伊朗、北韓等第三級國家將被全面禁止取得晶片。這是拜登卸任不久前公布，旨在讓大陸更難獲取先進技術，但遭美國盟國和輝達、甲骨文等企業強烈反對。

美國商務部批評，拜登的規定「把數十國降至二級，損害美國與這些國家的外交」；川普政府將發通知正式撤銷該規定，未來將公布替代方案。彭博資訊引述知情人士指出， 川普政府可能轉而與各國磋商個別協議。

商務部表示將發布監管指引，確定在全球各地使用華為昇騰ＡＩ晶片都違反美國出口管制，也計畫告誡公眾「允許美國ＡＩ晶片用於中國ＡＩ模型訓練的潛在後果」。

白宮的ＡＩ和加密貨幣主管薩克斯十三日說，美國不須藉由封鎖ＡＩ晶片與技術在全球流通來管理國安風險；ＡＩ技術擴散框架初衷是利用政策避免「我們的先進半導體流入已知會引發關切的幾國」，從未打算涵蓋朋友、盟友和戰略夥伴。

近年美國日益限縮對大陸出口先進晶片，擔心北京會將晶片用在軍事系統並削弱美國的ＡＩ主導地位。但薩克斯說，拜登的擴散規範，實際上會限制美國科技在全球散布。

業界指出，若美國限制各國取得晶片，有些國家將從大陸購買科技，輝達、超微等美國晶片巨頭都曾遊說反對分級限制。部分美國國會議員擔心，拜登的限制可能鼓勵某幾國轉向大陸尋求ＡＩ晶片，促進其發展尖端技術。

彭博社說，各國政府尋求發展國內ＡＩ能力之際，廢除ＡＩ擴散監管架構不會改變川普近期收緊的對陸措施，反而將提供新機會讓其他國家協商如何取得晶片。

知情人士透露，川普團隊打算對那些曾將晶片轉售給大陸的國家實施限制措施，包括馬來西亞和泰國；同時，商務部將繼續嚴格執行現行晶片出口規定。