觀察站／共主形象聚光 盧秀燕考驗加劇

台中市長盧秀燕今年以來更頻繁接觸台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌等藍白大咖，會見國外使節，鞏固「藍營共主」形象；站在政壇聚光燈下，勢必迎接更多檢驗，不只大罷免台中藍委一席不能掉，市政也得做好準備。

盧秀燕、蔣萬安被點名參選國民黨主席，時值台中第二條捷運陸續要開工，盧邀蔣姊弟同台，為政壇傳言添柴火，收穫滿滿聲量；尤其盧說到兩人情同姊弟，「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」；蔣也表示，「姊姊說的話，弟弟全力以赴」，未來可在更多領域深化合作，看似點到為止，卻讓人大有想像空間。

黃國昌3月訪盧秀燕，再啟動「藍白合2.0」契機；黃說「台中的事就是民眾黨的事」，5月18日將率黨公職到台中宣講，面臨罷免危機盧秀燕子弟兵，藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋屆也會到齊，盧與白營的關係再成話題。

至於盧秀燕2022年連任後，積極與他黨領袖及各國使節互動，愈來愈符合外界對她「從地方領袖走向全國」的政治能量集體預判。但於此同時，綠營也加大圍剿力度，台中大罷免6席藍委或將全過二階，又以「盧的子弟兵」變數最大，藍營想保住台中6席，盧秀燕三階勢必大力輔選。

不只大罷免，盧秀燕的6年施政成果也會受到加倍檢視，遠的不說，單以盧蔣同台的中捷藍線，近日就有多名綠營議員批評「進度太慢」、「財政紀律荒唐」。面對市政議題與大罷免的兩頭夾擊，一直堅持「上班時間不談政治」的盧市長，恐怕得多花點腦筋了。