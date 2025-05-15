聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／共主形象聚光 盧秀燕考驗加劇

聯合報／ 本報記者陳秋雲陳敬丰
台中市長盧秀燕（左）與台北市長蔣萬安（右）出席台中捷運藍線工程簽約儀式，「姐弟結盟」受關注。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）與台北市長蔣萬安（右）出席台中捷運藍線工程簽約儀式，「姐弟結盟」受關注。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今年以來更頻繁接觸台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌等藍白大咖，會見國外使節，鞏固「藍營共主」形象；站在政壇聚光燈下，勢必迎接更多檢驗，不只大罷免台中藍委一席不能掉，市政也得做好準備。

盧秀燕、蔣萬安被點名參選國民黨主席，時值台中第二條捷運陸續要開工，盧邀蔣姊弟同台，為政壇傳言添柴火，收穫滿滿聲量；尤其盧說到兩人情同姊弟，「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」；蔣也表示，「姊姊說的話，弟弟全力以赴」，未來可在更多領域深化合作，看似點到為止，卻讓人大有想像空間。

黃國昌3月訪盧秀燕，再啟動「藍白合2.0」契機；黃說「台中的事就是民眾黨的事」，5月18日將率黨公職到台中宣講，面臨罷免危機盧秀燕子弟兵，藍委廖偉翔黃健豪羅廷瑋屆也會到齊，盧與白營的關係再成話題。

至於盧秀燕2022年連任後，積極與他黨領袖及各國使節互動，愈來愈符合外界對她「從地方領袖走向全國」的政治能量集體預判。但於此同時，綠營也加大圍剿力度，台中大罷免6席藍委或將全過二階，又以「盧的子弟兵」變數最大，藍營想保住台中6席，盧秀燕三階勢必大力輔選。

不只大罷免，盧秀燕的6年施政成果也會受到加倍檢視，遠的不說，單以盧蔣同台的中捷藍線，近日就有多名綠營議員批評「進度太慢」、「財政紀律荒唐」。面對市政議題與大罷免的兩頭夾擊，一直堅持「上班時間不談政治」的盧市長，恐怕得多花點腦筋了。

廖偉翔 盧秀燕 羅廷瑋 蔣萬安 藍白合 黃健豪 黃國昌

延伸閱讀

台中捷運藍線核心工程機電標完成簽約 預計6月正式動工

盧蔣合體「姊姊做事弟弟幫忙」 政壇炸鍋

【重磅快評】朱盧蔣三角競合 蔣萬安「站神」藏玄機？

影／蔣萬安被問是否支持盧秀燕選黨主席 盧搶先答

相關新聞

立委伍麗華提告：若死亡連署是事實就沒司法迫害

民進黨山地原住民立委伍麗華遭罷免案中傳出死亡連署等事，屏東地檢署今早搜索國民黨屏東縣黨部；伍麗華表示，被牽涉的當事人及其...

藍白5月18日台中嗆賴清德 號召民眾退貨

賴清德總統上任將滿一周年，民眾黨主席黃國昌昨天表示，賴政府繳不出像樣的成績單，能源政策慘不忍睹，司法改革乏善可陳，只會在...

盧秀燕、蔣萬安中捷同框 姊弟式互動密切

台中捷運藍線機電工程6月動工，昨舉行簽約儀式，請來台北市長蔣萬安與市長盧秀燕同框，盧感謝北市府一路協助，並說與蔣情同姊弟...

日經：蔡英文即將訪英 凸顯台英關係持續深化

前總統蔡英文預計15日抵達英國訪問。日經亞洲今天指出，台灣最重要女政治家將訪英，凸顯兩國間非官方實質關係是如何繁榮發展。...

總統府特派陳建仁 賀新教宗就職

總統府昨天發布總統令，特派前副總統陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮特使。

觀察站／共主形象聚光 盧秀燕考驗加劇

台中市長盧秀燕今年以來更頻繁接觸台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌等藍白大咖，會見國外使節，鞏固「藍營共主」形象；站在政壇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。