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藍白5月18日台中嗆賴清德 號召民眾退貨

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷鄭媁／台北報導
民眾黨主席黃國昌（圖）昨天舉行記者會，宣布十八日將在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場，號召民眾「退貨」賴清德總統。記者林澔一／攝影
民眾黨主席黃國昌（圖）昨天舉行記者會，宣布十八日將在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場，號召民眾「退貨」賴清德總統。記者林澔一／攝影

賴清德總統上任將滿一周年，民眾黨主席黃國昌昨天表示，賴政府繳不出像樣的成績單，能源政策慘不忍睹，司法改革乏善可陳，只會在各項領域開出芭樂票，民眾黨去年五月十九日集結民進黨中央黨部，今年五月十八日則將在台中舉辦「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ（賴，台語發音）」宣講活動。

針對內閣改組傳聞，行政院長卓榮泰昨天在網路節目專訪，對於外界的傳聞，他目前沒有考量，現在應該做好台美談判，每個部會也都在做後勤工作，避免內閣人事讓大家心中有不同想法，導致對關談判造成實際上的妨礙。他也透露，行政院會經常找部會首長單獨交流，談談各部會問題並交換意見，互相提醒鼓勵。

卓榮泰坦言，內閣成立時有許多來自產業界、學術界的人帶來新風貌，起初有些磨合問題，包括不熟悉官場文化、行政立法兩院互動等，或者不熟悉行政作業等，現在已經漸入佳境。

民進黨中執會昨決議，今年全國黨員代表大會將於六月廿八日在台北國際會議中心舉辦。昨天會中也通過「黨公職赴中港澳與中國人士接觸辦法」，黨內人士透露，該辦法事要求黨公職出入中港澳地區，須落實「事前報備、事後報告」，若遇到中國人士及其派遣人員進行不當、不法接觸，也要主動向黨部報告。

民眾黨昨天舉行黨政聯繫會議，會後舉行記者會說明五一八「人民要當家」宣講活動內容，包括黃國昌、張啓楷、陳昭姿、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、林國成等民眾黨立委，以及國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人都將出席。

黃國昌指出，賴總統就職將滿一周年，賴政府在各領域開出多張芭樂票，全體國人都已經看得非常清楚，「執政黨不做，在野黨來做；執政黨跳票，在野黨實現」；今年五月十八日要號召中部地區公民一起站出來，向「芭樂黨」說不，這不僅是對賴政府的抗議，也是對民進黨失信承諾的強烈回應，要求政府能夠履行其對人民的責任。

民眾黨文宣部主任李頂立說，五一八當日活動地點為台中市南屯區水安宮，將在會場設置「退貨ㄌㄨㄚˋ專區」，民眾可在「退貨牆」寫下退貨理由，表達對跳票政權的強烈失望與憤怒；現場也將準備「吧噗」，讓參與者親手按下，象徵對賴政府的假改革說不。

不法關說終立法 馬辦：遲來正義

此外，對於立院藍白聯手，前天三讀修正刑法，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，這是遲來的正義，前總統馬英九感到欣慰，認為這是維護司法正義重要的一步。

早在二○一三年九月，馬英九直指時任立法院長王金平涉入司法關說，引發「馬王政爭」，外界一再要求制定「司法關說罪」，始終未完成立法。蕭旭岑表示，馬英九多年來不斷呼籲立法院通過立法，也曾領銜推「反妨害司法公投」，力促民進黨與其大黨鞭柯建銘能正視人民希望司法獨立公正的期望，但一直遭綠營阻擋。

民眾黨 賴清德 馬英九 黃國昌

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