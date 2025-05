賴總統指派陳建仁任特使 出席新任教宗就職典禮

新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)就職典禮將於今(2025)年5月18日舉行,賴總統14日公布總統令指派前副總統陳建仁擔任總統特使,代表我國前往教廷出席就職典禮,以傳達我國政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀,期盼未來持續深化台梵邦誼,共同實現和平及正義,建立台梵關係新里程碑。

外交部指出,陳建仁與教廷關係深厚,除於教廷「宗座科學院」(Pontifical Academy of Sciences)擔任院士外,並獲教廷冊封為宗座聖大額我略爵士( Knight of the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great,2013年)及耶路撒冷聖墓騎士團騎士(Knight of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem,2010年),在我國及教廷均具重要地位。陳建仁代表我國出席教宗就職典禮,彰顯台梵互動關係及友好情誼。賴總統並指示外交部全力協助陳特使前往教廷,外交部政務次長吳志中將陪同出席。

外交部說,我國與教廷共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值,兩國邦誼已83年,關係深厚。台灣將持續與教廷深化合作,共同實現教宗良十四世於4月8日當選後公開發言中所呼籲的和平及正義,共同為世界做出貢獻,為台梵關係創造新里程碑。