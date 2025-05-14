賴總統指派陳建仁任特使 出席新任教宗就職典禮

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮將於今(2025)年5月18日舉行，賴總統14日公布總統令指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席就職典禮，以傳達我國政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀，期盼未來持續深化台梵邦誼，共同實現和平及正義，建立台梵關係新里程碑。

外交部指出，陳建仁與教廷關係深厚，除於教廷「宗座科學院」（Pontifical Academy of Sciences）擔任院士外，並獲教廷冊封為宗座聖大額我略爵士（ Knight of the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great，2013年）及耶路撒冷聖墓騎士團騎士（Knight of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem，2010年），在我國及教廷均具重要地位。陳建仁代表我國出席教宗就職典禮，彰顯台梵互動關係及友好情誼。賴總統並指示外交部全力協助陳特使前往教廷，外交部政務次長吳志中將陪同出席。

外交部說，我國與教廷共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，兩國邦誼已83年，關係深厚。台灣將持續與教廷深化合作，共同實現教宗良十四世於4月8日當選後公開發言中所呼籲的和平及正義，共同為世界做出貢獻，為台梵關係創造新里程碑。