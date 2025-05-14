快訊

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭攔腰撞 這下「慘了」

詐犯繳犯罪所得可減刑 法務部槓上大法庭：悖離立法意旨

全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

賴總統指派陳建仁任特使 出席新任教宗就職典禮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴總統14日公布總統令，指派前副總統陳建仁（圖）擔任總統特使，代表我國前往教廷出席就職典禮。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
賴總統14日公布總統令，指派前副總統陳建仁（圖）擔任總統特使，代表我國前往教廷出席就職典禮。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮將於今(2025)年5月18日舉行，賴總統14日公布總統令指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席就職典禮，以傳達我國政府、人民及天主教社群的誠摯祝賀，期盼未來持續深化台梵邦誼，共同實現和平及正義，建立台梵關係新里程碑。

外交部指出，陳建仁與教廷關係深厚，除於教廷「宗座科學院」（Pontifical Academy of Sciences）擔任院士外，並獲教廷冊封為宗座聖大額我略爵士（ Knight of the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great，2013年）及耶路撒冷聖墓騎士團騎士（Knight of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem，2010年），在我國及教廷均具重要地位。陳建仁代表我國出席教宗就職典禮，彰顯台梵互動關係及友好情誼。賴總統並指示外交部全力協助陳特使前往教廷，外交部政務次長吳志中將陪同出席。

外交部說，我國與教廷共享宗教自由、人權、和平及博愛等普世價值，兩國邦誼已83年，關係深厚。台灣將持續與教廷深化合作，共同實現教宗良十四世於4月8日當選後公開發言中所呼籲的和平及正義，共同為世界做出貢獻，為台梵關係創造新里程碑。

教宗 陳建仁 騎士

延伸閱讀

總統府發布總統令 特派陳建仁為慶賀教宗良十四世就職典禮特使

美明年退WHO將帶來衝擊 陳建仁：台灣可幫助很多國家

是否出席教宗就職彌撒？ 陳建仁：未接到任何指派

影／美退出世衛帶來衝擊 陳建仁：全民健康覆蓋確實重要

相關新聞

總統府發布總統令 特派陳建仁為慶賀教宗良十四世就職典禮特使

總統府今天發布總統令，特派前副總統陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮特使。

立委伍麗華提告：若死亡連署是事實就沒司法迫害

民進黨山地原住民立委伍麗華遭罷免案中傳出死亡連署等事，屏東地檢署今早搜索國民黨屏東縣黨部；伍麗華表示，被牽涉的當事人及其...

鄭英耀禁止台生赴陸交流 馬辦轟下台：違反賴清德政策

教育部長鄭英耀今受訪表示，禁止、反對中小學、甚至大學生與中國大陸交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，鄭英耀違反憲法與兩岸...

駐瑞士大使黃偉峰退職 總統府：王思為接任

總統府發布總統令表示，駐瑞士大使黃偉峰已准退職，應予免職，特任公務人員保訓會專任委員王思為為駐瑞士大使

國安局揭中共複合式威脅 邀青年參訪「紅色景點」促一中

國安局最新報告列舉中共複合式威脅態樣，包括軍事及灰帶侵擾、運用共諜蒐情滲透，加大對台灣青年統戰，邀訪「紅色景點」促使認同...

找母雞？黃瀞瑩盼民眾黨2026自推北市長人選 黃國昌曝計畫

談及2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，正在緊鑼密鼓準備，黨中央將成立選舉決策委員會，按照黨的民主機制，配合8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。