國安局揭中共複合式威脅 邀青年參訪「紅色景點」促一中

國安局最新報告列舉中共複合式威脅態樣，包括軍事及灰帶侵擾、運用共諜蒐情滲透，加大對台灣青年統戰，邀訪「紅色景點」促使認同「文化一中」，並渲染軍演激化懼戰心理，操作爭議訊息傳散「疑美論」離間台美關係。

立法院外交及國防委員會15日邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。國安局書面報告已送抵立院。

根據國安局報告，中共運用共諜加大蒐情滲透，近年共諜案起訴人數顯著上升，由2020年6人遽增至2024年64人，今年1至4月已達17人。中共持續藉退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，對台灣軍事單位及政府機關進行滲透。

國安局指出，中共加大對台灣青年基層統戰，鎖定邀台灣青年參訪毛澤東故居等「紅色景點」，並透過各類文化參訪活動促使認同「文化一中」；另招攬台灣人赴「中」旅遊兼申辦居住證，謀混淆身分認同。

關於侵擾脅迫模式，國安局表示，今年1至4月，共機侵擾防空識別區逾1200架次，較去年同期增近3倍；2月下旬無預警在西南外海劃設「射擊操演區」，謀創造侵擾「新態樣」；4月初舉行「東部戰區聯合演訓」、「海峽雷霆-2025A」軍演，結合認知戰渲染對台封控能力，凸顯破壞區域和穩行徑。

國安局說，中共海警、海巡等公務船及民兵漁船等，擴增侵入本、外島禁限制水域頻次，並散布「海警在金門、東沙海域執法」假訊息，具中國背景權宜輪涉嫌勾損聯外海纜，以及中共漁船在海峽中線以東擦撞海軍艦船，凸顯中共製造灰帶衝突，企圖挑戰台海現狀。

國安局指出，中共擴大爭議訊息操作擾亂輿論秩序，渲染軍演激化台灣人懼戰心理，並針對台積電赴美設廠、美台軍售、美關稅政策等議題傳散「疑美論」離間台美關係；並運用人工智慧（AI）推促網路「武器化」、鎖定目標執行「駭侵與洩漏」，結合新興科技強化對台灣的網路攻擊。

國安局評估，中共不斷加大對台複合式威脅，企圖形塑台海「新現狀」，也升高區域安全風險；操作軟硬兩手加大對台分化，利用台灣民主自由開放環境，透過隱蔽手法加大滲透，企圖取得機敏資訊，並在台發展共諜組織，甚至布建武裝內應力量。

至於因應方式，國安局強調，將運用多元協作機制，加強橫向資訊共享、情報支援，並與政府權責機關協作應處，與國際理念相近國家保持戰略溝通，掌握中共威脅態樣變化，擴增應處資源與能量，以助力完善台灣國安防護網建構。