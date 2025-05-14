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找母雞？黃瀞瑩盼民眾黨2026自推北市長人選 黃國昌曝計畫

中央社／ 台北14日電
民眾黨市議員黃瀞瑩。圖／報系資料照
民眾黨市議員黃瀞瑩。圖／報系資料照

談及2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，正在緊鑼密鼓準備，黨中央將成立選舉決策委員會，按照黨的民主機制，配合8月黨代表大會，正式樹立提名機制後，就會啟動提名、徵詢作業。

媒體報導，民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩今天說，以議員候選人角度來講，希望民眾黨在2026年台北市長選舉推出自己的人選當母雞。

黃國昌與文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱下午舉行民眾黨黨政聯繫會議會後記者會，宣布18日將在台中舉辦「人民要當家」最後一場宣講活動。

黃國昌受訪時表示，黃瀞瑩作為台北市議員，民代的天職本來就是監督行政部門，民眾黨、國民黨在國會針對重要改革法案，都是回應人民的期待。黃瀞瑩希望蔣市府能做得更好，其實就是在回應市民的心聲、反映訴求。

黃國昌說，這也是民眾黨地方民代的自我期許、要求，不會像民進黨立委在立法院專門護航、洗地，本質上並不同。

黃國昌指出，2026年的選戰，正在緊鑼密鼓準備，接下來在黨中央將會成立「選決會」，按照黨的民主機制，配合8月的黨代表大會，正式樹立提名的民主機制後，就會啟動提名、徵詢作業。

另外，民進黨團總召柯建銘日前曾說，黃國昌想選新北市長是「做白日夢」。黃國昌說，沒想到柯建銘管這麼寬，管到他黨、他人事務，謝謝柯總召關心，希望柯建銘把心力放在立法院工作上，並好好珍重自己的身體。

民眾黨 黃國昌 黃瀞瑩

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