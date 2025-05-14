「抹除歷史記憶」民團控藍白刪519白恐記憶日 嗆為過去威權統治開脫

辜寬敏基金會董事長王美琇今天表示，藍白兩黨聯手刪除「519白色恐怖記憶日」，試圖抹除台灣人民的歷史記憶，並為國民黨過去的威權統治責任開脫；在野黨在國會惡形惡狀，國民黨被罷免「只是剛好而已」。

王美琇、歷史學者李筱峰、作家陳列、政大法律系副教授林佳和、民進黨立委吳思瑤、陳培瑜今天出席「刪除記憶日 刪不去白恐歷史」記者會。

李筱峰質疑，國民黨不願接受轉型正義、不願站在台灣主體立場，他身為歷史研究者，必須呼籲不要忘記歷史，因為一個會忘記歷史的民族，不只無知而且無情。

陳列說明，519白色恐怖記憶日是希望消除恨意、消除對立，不是要清算任何人，而是要清理歷史問題；林佳和則認為，失去記憶、否認歷史是對民主最大的傷害，台灣社會必須勇敢面對歷史。

王美琇認為，如果藍白可以任意粗暴刪除519白恐記憶日，下一步就可以刪二二八紀念日，用國會多數暴力與大中國史觀清洗台灣人的歷史，這是很嚴肅的事，希望社會大眾與執政黨嚴加重視。

王美琇提到，「519行動組合」將持續推動深化歷史記憶工作，呼籲執政黨以具體行動擴大相關紀念活動，落實轉型正義工程；呼籲公民社會共同站出來，支持大罷免行動，讓台灣國會回歸正軌，並以台灣史觀重新訂定國家重要節日；也希望民進黨全力協助罷免團體，徹底改變國會結構。

吳思瑤解釋，519白色恐怖記憶日突然被抹去，與立法院審查程序不正義有關。

吳思瑤表示，紀念日及節日實施條例審查時，民進黨立委努力在委員會提出519白恐記憶日、同婚紀念日、世界人權日等，希望被排上討論，但法案出了委員會、表決前最後一關，立法院長韓國瑜沒主持朝野協商，整個法案沒協商就直接要交付表決；一直到表決前最後一刻，才拿到藍白黑箱喬的條文，也就是現在充滿大中國史觀的行憲紀念日、光復節等。

吳思瑤強調，如果程序不正義，一切實質正義都歸零，紀念日條例的修正就是如此，民進黨會繼續加油，外界的指正是前進的力量。