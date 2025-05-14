快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

「抹除歷史記憶」民團控藍白刪519白恐記憶日 嗆為過去威權統治開脫

中央社／ 台北14日電
辜寬敏基金會董事長王美琇。圖／中央社
辜寬敏基金會董事長王美琇。圖／中央社

辜寬敏基金會董事長王美琇今天表示，藍白兩黨聯手刪除「519白色恐怖記憶日」，試圖抹除台灣人民的歷史記憶，並為國民黨過去的威權統治責任開脫；在野黨在國會惡形惡狀，國民黨被罷免「只是剛好而已」。

王美琇、歷史學者李筱峰、作家陳列、政大法律系副教授林佳和、民進黨立委吳思瑤、陳培瑜今天出席「刪除記憶日 刪不去白恐歷史」記者會。

李筱峰質疑，國民黨不願接受轉型正義、不願站在台灣主體立場，他身為歷史研究者，必須呼籲不要忘記歷史，因為一個會忘記歷史的民族，不只無知而且無情。

陳列說明，519白色恐怖記憶日是希望消除恨意、消除對立，不是要清算任何人，而是要清理歷史問題；林佳和則認為，失去記憶、否認歷史是對民主最大的傷害，台灣社會必須勇敢面對歷史。

王美琇認為，如果藍白可以任意粗暴刪除519白恐記憶日，下一步就可以刪二二八紀念日，用國會多數暴力與大中國史觀清洗台灣人的歷史，這是很嚴肅的事，希望社會大眾與執政黨嚴加重視。

王美琇提到，「519行動組合」將持續推動深化歷史記憶工作，呼籲執政黨以具體行動擴大相關紀念活動，落實轉型正義工程；呼籲公民社會共同站出來，支持大罷免行動，讓台灣國會回歸正軌，並以台灣史觀重新訂定國家重要節日；也希望民進黨全力協助罷免團體，徹底改變國會結構。

吳思瑤解釋，519白色恐怖記憶日突然被抹去，與立法院審查程序不正義有關。

吳思瑤表示，紀念日及節日實施條例審查時，民進黨立委努力在委員會提出519白恐記憶日、同婚紀念日、世界人權日等，希望被排上討論，但法案出了委員會、表決前最後一關，立法院長韓國瑜沒主持朝野協商，整個法案沒協商就直接要交付表決；一直到表決前最後一刻，才拿到藍白黑箱喬的條文，也就是現在充滿大中國史觀的行憲紀念日、光復節等。

吳思瑤強調，如果程序不正義，一切實質正義都歸零，紀念日條例的修正就是如此，民進黨會繼續加油，外界的指正是前進的力量。

吳思瑤 民進黨 轉型正義 辜寬敏 韓國瑜

延伸閱讀

遭國民黨指控 綠聲援林月琴籲雙北市長為剴剴案道歉

核管法三讀通過！民進黨團疑「黑箱喬條文」 黃國昌嗆：只會潑屎潑糞

核管法修法 民進黨團譴責韓國瑜程序不正義

環團籲政院提核管法覆議 民進黨團：尊重行政部門研判

相關新聞

立委伍麗華提告：若死亡連署是事實就沒司法迫害

民進黨山地原住民立委伍麗華遭罷免案中傳出死亡連署等事，屏東地檢署今早搜索國民黨屏東縣黨部；伍麗華表示，被牽涉的當事人及其...

【重磅快評】朱盧蔣三角競合 蔣萬安「站神」藏玄機？

台北市長蔣萬安一人大戰民進黨台北市議員，「1打19」被媒體封為「超級賽亞人」；國民黨幾乎被大罷免打到趴，蔣萬安成為最能對...

猥褻受害童竟要做15次案情陳述 監委要查誰疏失

新北市一名圍棋老師對12名兒童加重猥褻及違法拍攝兒少性影像，由地方法院一審判決有期徒刑22年。不過，監察委員紀惠容、葉大...

總統府發布總統令 特派陳建仁為慶賀教宗良十四世就職典禮特使

總統府今天發布總統令，特派前副總統陳建仁為中華民國慶賀教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮特使。

找母雞？黃瀞瑩盼民眾黨2026自推北市長人選 黃國昌曝計畫

談及2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，正在緊鑼密鼓準備，黨中央將成立選舉決策委員會，按照黨的民主機制，配合8月...

「抹除歷史記憶」民團控藍白刪519白恐記憶日 嗆為過去威權統治開脫

辜寬敏基金會董事長王美琇今天表示，藍白兩黨聯手刪除「519白色恐怖記憶日」，試圖抹除台灣人民的歷史記憶，並為國民黨過去的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。