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台美聯手跨國打擊犯罪 AIT：為國際合作樹立里程碑

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
位於內湖的美國在台協會。美聯社
位於內湖的美國在台協會。美聯社

台美聯手查獲跨國詐騙集團，查扣不法所得上億元，美國在台協會AIT）今（14日）透過新聞稿表示，本案為國際合作樹立里程碑，台灣刑事局首度依刑事司法互助協定赴美，並成功協助執法人員逮捕嫌疑人。

國土安全調查署駐台辦公室聯絡官主任盛偉安表示，當國際夥伴關係建立在信任之上，並受共同使命驅動，就沒有任何犯罪組織能逃過美台共同的打擊。

AIT表示，本案調查始於2023年5月，起因是執法人員發現2名台灣旅客攜帶可疑的金融文件；此一發現進而揭露一個分工精密的跨境犯罪組織，該組織行騙美國各地數以百計的年長者，並透過一系列空殼公司與國際帳戶洗白不法獲利。

AIT表示，刑事警察局辦案人員與台中地檢署檢察官首度依刑事司法互助協定（MLAA）回應美方請求，赴美對一名遭羈押的台籍被告進行提案協商（proffer interview）；此舉成功協助執法人員逮捕一名廖姓嫌疑人；廖嫌據信為上述犯罪集團的高階幹部，主導全球範圍的大規模金融詐騙案件。

AIT指出，本次調查的重要合作夥伴包括台灣警政署刑事警察局、法務部、台中地檢署，以及美國國土安全調查署駐台北、洛杉磯與納許維爾辦公室。 

AIT表示， 這次調查行動大獲成功，要歸功於所有參與機關不懈的努力與堅持；隨著調查持續進行，預計將有更多嫌疑人遭到逮捕，持續追查非法金流、將涉案者繩之以法的努力也將持續不懈。

AIT 美國在台協會 詐騙集團

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