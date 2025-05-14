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林月琴涉圖利遭指「吳春城翻版」 黃國昌：另種形式的汙辱

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前立委吳春城身陷壯世代爭議請辭立委。記者胡經周／攝影
民眾黨前立委吳春城身陷壯世代爭議請辭立委。記者胡經周／攝影

男童剴剴遭保母凌虐致死，民進黨立委林月琴遭爆涉及失職，民眾黨主席黃國昌今天表示，當初如何攻擊民眾黨前立委吳春城，現在用相同的標準要求自己就好。至於林月琴被形容為「吳春城翻版」，黃國昌則透露，吳春城對此感到非常不滿，「對他來講是另一種形式的汙辱。」

剴剴案引發全民憤慨，林月琴長期關注此案，過去曾任台北市文山區居家托育服務中心外聘督導，如今遭到質疑涉及失職，由於擔任兩個民間團體職務，立委任內又拿到上百萬標案補助，外界形容其為「吳春城翻版」。

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，黃國昌會後受訪時表示，林月琴的事情很簡單，「民進黨當初是怎麼說別人的，就用相同標準要求自己就好。」

黃國昌也透露，吳春城今天有傳訊息給他，對於民進黨翻版的說法，對方感到非常不滿，因為兩人之間有天壤之別，壯世代協會從成立到現在，從來沒有拿過任何政府補助或標案，民進黨當初藉此發動政治攻擊，「人前手牽手，背後下毒手」，完全能夠理解吳春城的感受，硬是要把兩人拿來做比喻，「對他來講是另一種形式的汙辱。」

黃國昌質疑，一位出身社福界的大老，掛著民進黨不分區頭牌，怎麼會做出這樣的事情，還有多少醜事沒有攤在陽光下，民進黨恐怕要誠實面對。

此外，民眾黨社發部主任張清俊也在臉書發文，質疑林月琴為靖娟基金會門神，明確違反利益迴避，恐怕涉嫌圖利之罪，照理說2024年2月擔任立委職務，需要請辭的民間職務都不應該戀棧，「但明顯她並不想失去對靖娟的控制，也沉醉於繼續做一名社福大老，擔任立委後不僅沒有離開靖娟，還從執行長高升董事。」

張清俊質疑，林月琴所任職的單位，有關標案不是百萬元，而是數千萬元，靖娟基金會光是「承辦非營利幼兒園補助」，2024年金額就高達6000萬元，左手拿政府補助，右手領立委月薪，民進黨的迴力鏢來得又急又快，當初要求吳春城請辭立委，現在這些人卻一片靜悄悄，果然是不折不扣雙標黨，就問林月琴是否也要比照請辭。

吳春城 林月琴 民進黨 黃國昌

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