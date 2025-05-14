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國台辦批賴破壞和平 綠：無助兩岸關係健康有序發展

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影
民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影

國台辦批評賴清德總統是兩岸和平破壞者，並重申兩岸必將統一。民進黨發言人吳崢指出，賴總統及民進黨政府支持兩岸健康、有序、對等交流，國台辦此番攻擊言論，無助兩岸朝健康有序的關係發展。他說，儘管中方常用激烈言詞攻擊賴總統，賴仍對兩岸關係、對中交流抱持善意。

身兼民進黨主席的賴清德總統將於5月20日滿就職周年，大陸國台辦發言人陳斌華批評，其所作所為升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」；只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸雙方就能展開對話協商。

對此，吳崢指出，賴總統及民進黨政府對兩岸關係態度一致且穩定，調性為支持兩岸健康、有序、對等交流，這是大方向、大前提，關於國台辦對賴總統的攻擊，「這樣的言論無助於兩岸朝向健康有序的關係發展」。

此外，賴總統近日接受《日本經濟新聞》專訪時，對於當選時曾表示「想跟中國國家主席習近平共進晚餐」說，自己的想法沒有改變，但知道習願意接受可能性並不高，但大陸國台辦發言人陳斌華批評，這是癡人說夢。

吳崢則說，賴總統在專訪中提及，對於和中國進行健康有序交流的善意不變且一直存在，儘管看到國台辦及中方常常用激烈言詞，指控攻擊賴總統，但總統的態度非常穩定，還是會對兩岸關係、對中交流持續抱持善意。

吳崢 國台辦 民進黨 習近平 賴清德

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