集中火力應對關稅談判 卓榮泰：沒有內閣改組考量

台美談判進行中，行政院長卓榮泰專訪時提到，仍希望台灣能被豁免關稅，也盼關稅不要高於競爭對手。針對內閣改組傳聞，他說，現在應該集中全力做好關稅談判，相關傳聞目前都沒有考量，避免內閣人事異動妨礙談判。

Yahoo TV網路節目《齊有此理》今天播出卓榮泰專訪內容。520將至，傳出內閣將改組，卓榮泰說，內閣成立時有許多來自產業界、學術界的人，帶給大家新風貌，但起初有些磨合性問題，包括不熟悉官場文化、行政立法兩院互動，或不熟悉行政作業等，但現已漸入佳境。

卓榮泰說，外界的傳聞目前都沒有考量，現在應該集中做好台美談判，每個部會也都正在做後勤工作，避免內閣人事讓大家心中有不同想法，導致對關談判造成實際上的妨礙。

卓榮泰透露，他當然會觀察每個部會首長過去一年中，為何沒發揮更好功能，而他在每周四行政院會也經常找首長單獨交流，談談各部會問題並交換意見，互相提醒鼓勵。

針對台美談判目標，卓榮泰指出，當然希望能被豁免關稅，政府也有看到美國跟英國簽訂的是10%基本關稅，能否豁免，就看台灣有沒有那個實力，另外是關稅不要高於競爭對手；美國有意將優先談判國作為談判示範，而台灣有高科技製造領先優勢，整體談判預計會在豁免期90天到期時、也就是7月初的時候，處理到一個段落。

至於7月初台美談判告一段落後，是否考慮內閣人事微調？卓則說，很多時間是並行的，不是用切的。