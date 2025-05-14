15日記者會遭質疑「畢業報告」 劉世芳：把工作做好

內政部長劉世芳明天將率一級主管舉行「向國人報告」記者會，國民黨立委張智倫今天質詢時說，很多人私下請教他這是不是劉世芳的畢業報告。劉世芳表示，內政部業務以服務為導向，過去一年有些服務項目必須跟記者說明，「我現在把我的工作做好」。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳率所屬單位列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委李柏毅指出，「你的好朋友中配亞亞又在抖音上發了貼文」，指台灣是中國的一個省，台灣無法驅逐中國人出境。

劉世芳說，台灣與中國本來就是不同國度，台灣是中華民國，有自己的民主與法律基礎，如果任何人主張武力統一，不管在什麼地方，按照台灣法律，就應接受台灣裁罰，甚至要限令出境。

劉世芳也說，「這位亞亞不是我的好朋友，因為我不認識她」。

李柏毅追問，韓國知名直播主柳允進（暱稱企鵝妹）與美國籍YouTuber樂樂法利都取得台灣就業金卡，卻因擔任一日店長或上通告遭禁止入境，是否過於苛刻。

劉世芳說，台灣是有法律的地方，如果這兩人覺得法律適用有困難，歡迎進行訴願等相關程序。

民進黨立委黃捷質詢，有民眾發現中國粉絲利用簽證鑽漏洞到台灣看演唱會，小紅書上還有許多入台教學，內政部與移民署要如何把關，以及民眾要如何提出檢舉。

劉世芳說，如果從事跟目的許可不符的活動，會取消來台簽證；另可以向移民署檢舉，會依資料查處。

至於是否提供照片就可以檢舉。劉世芳說，應該不是這樣，到現場看演唱會也許是觀光性質，或從事商務活動另外再購買演唱會門票等，若只為演唱會活動到台灣，會去查處，希望這些人能提供依據，是否與商務簽完全不符。

移民署代理署長林宏恩指出，有接到檢舉指在淘寶與小紅書兜售許可證的狀況，收到檢舉會掌握相關事證，依法究辦。