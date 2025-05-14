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國台辦斥賴清德「和平破壞者」 王世堅：兩岸仍有善意空間

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委王世堅。記者黃婉婷／攝影

國台辦批評總統賴清德是兩岸和平破壞者，並重申兩岸必將統一。民進黨立委王世堅表示，既然兩邊互視對方為敵對勢力，講出來的話會好聽嗎？但他認為，這都只是檯面上的聲音，彼此間還是有存有底線，有釋善意的空間。

民進黨今中執會，民進黨立委賴瑞隆說，前總統蔡英文、賴總統都是採取穩健務實路線，不挑釁但做好萬全準備，不管是國家安全、國防，甚至跟友邦之間保持良好溝通。他說，全世界民主國家愈來愈支持台灣，看得出台灣走在穩健道路上，如果有問題，早就被美國、日本提出意見。

賴瑞隆指出，中共才是麻煩製造者，包括軍機艦騷擾、灰色地帶演習、滲透台灣，並用各種文攻武嚇、資訊戰癱瘓國家網路，他認為國台辦不要再矇著眼睛說話，台灣努力維持台海現狀、自由民主，中共才是破壞台海現狀者。

王世堅受訪時指出，兩邊互相視為敵對勢力，講出來的話會好聽嗎？但在這些話被想，大家都會各自盤算如下改變互相對待的態度。他舉例，美國、中國互相罵得最難聽，但私下還是有合理溝通管道，大家可以試著釋出善意、化解敵意。

王世堅認為，現在是中共先把台灣當敵對勢力，這3、4年來成千上萬的軍機艦環繞台灣，對台敵意那麼久，賴總統當然要提出相對應的尊嚴。他認為，這只是檯面上互相釋出的聲音，彼此還是會互相存有底線，有釋出善意的空間。

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