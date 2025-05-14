保住台灣命脈 朱立倫宣示推國防、產業、能源三安全法

立法院今審查4100億元特別條例草案，國民黨主席朱立倫今天表示，近期將推動三項安全法案，包括國防安全、產業安全及能源安全法。他強調，國民黨顧民生、重安全，願意扮黑臉保住台灣命脈，不能像民進黨賴清德一樣，只顧政治跟權力，不顧民生跟社會安全。

朱立倫今在中常會表示，這會期和下會期將針對國防安全、產業安全及能源安全推動三項法案，不分黨派都應該要共同支持。據了解，朱立倫明將在國民黨智庫參與黨團大會，與國民黨立院黨團成員共商相關議案。

在國防安全方面，朱立倫說，國民黨的立場非常清楚，全力支持國防預算，且認為必須要提出特別預算，對國防現代化的需要、加強國土防衛能量、增加社會安全韌性等的國安預算必須提高。不管從兩岸關係到國際局勢，國防安全都是必要的，國防現代化更是迫切。

他指出，這次印巴衝突，讓大家驚覺相對國防戰力需要大幅度改善，除了傳統武器，更需要更多現代化不對稱及電子戰相關設備，國軍教育訓練專業能力提升也要大幅加強，國土防衛包含社會韌性所需的預算，國民黨也全力支持，這些都可以透過下會期提出的特別條例或預算一起努力。

針對立院今審查的「國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」朱立倫說，有關強化國土防衛能量預算1164億元，這筆預算應該屬於下會期國防特別預算，不要把國防預算放在這次經貿所需的特別預算，必須直接用在面對關稅貿易戰，幫助受衝擊的中小企業、照顧店家商家、協助勞工，以及還錢於民。

其次，針對產業安全，朱立倫說，全球正在爭重要的策略性產業，要讓這些產業根留台灣，必須要有產業安全相關條例，來管理、管制這些關鍵性產業，不可以讓他們隨意外移。不是只針對台積電，而是所有攸關台灣安全的產業都應該好好討論。國民黨願意扮黑臉，保住台灣命根子，不能讓民進黨跟賴清德為了一時討好、一時跪、舔，把台灣命脈都敗光了。

第三，朱立倫說，能源安全不可或缺，昨天國民黨團力拚核電延役20年、重啟核電廠，因為我們必須保住台灣安全，電缺了就會讓國家和經濟安全會受到威脅，同時為顧及全民健康，包含空汙、碳排放，這些都可以透過能源安全相關立法一一來修正。

朱立倫說，國民黨拚民生、重安全，因為他們是負責任的政黨，都是中華民國台灣一份子，不能像獨裁者賴清德一樣，只顧政治跟權力，不顧民生跟社會安全，希望透過國民黨全黨團跟各地方政府一起努力，讓國家安全能受到最好的保障。