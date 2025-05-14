影／藍北市議員車掃宣傳罷雙吳 朱立倫再批民進黨獨裁
國民黨台北市議會黨團今天在台北市議會大門啟動台北市「12區車隊掃街」行動，國民黨主席朱立倫與國民黨北市議員都出席，但朱立倫致詞時表示，民主國家罷免在野黨想都不敢想，只有獨裁者敢這樣說，就是要看到大家共同努力的團結，這個時候如果還在為小我，這些人就會傷害台灣民主，如果還有所謂的個人主義，這就是對不起台北市民。致詞後原本排定聯訪時間竟遭朱臨時取消，讓現場媒體相當錯愕。
而罷免吳沛憶領銜人李孝亮於會前受訪時，針對連署狀況表示，連署進度嚴重落後，希望黨中央可以幫忙，也希望民眾黨跟新黨可以幫忙；對於是否有跟黨中央或是主席本人求援？李孝亮說，「待會主席來的時候，我會當面親自跟他說」，因為他沒有辦法直接聯繫到朱立倫，「不僅是主席，各界都應該站出來」。
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