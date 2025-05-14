秀多張藍營市府聘書 林月琴心寒：過往奉獻成攻擊工具

剴剴案受到全國矚目，國民黨質疑，民進黨立委林月琴曾任台北市文山區居家托育服務中心外聘督導，顯然失職，更批評林藉社福專業撈金。林月琴今曬出多位藍營縣市長的聘書，稱自己是投入社會服務超過30年的社工，不分藍綠地方政府都曾請她協助，「如今我成為立法委員，過去的奉獻竟被當作攻擊的工具」。

林月琴指出，她和所有第一線的社工一樣，肩負著政府社會福利與兒童安全保護的執行任務。接受政府委託，也接受政府的監督與管理。真正的社會倡議，必須透過一群志同道合、目標一致的夥伴攜手努力，向政府展現民間的團結意志，才有實現的可能。

林月琴續指，然而，她的對手卻透過媒體抹黑她「貪婪」。她要明確說明，無論是擔任政府委託的外聘督導、講師或演講者，「我所領取的鐘點費，皆根據政府制定的標準計算，不會因為我是林月琴，就多拿一塊錢。」

她接著曬出多張藍營縣市長的聘書，林說，自己所服務的對象，從不分藍綠的地方政府開始，包括新北市政府，無論是在前市長朱立倫時期，還是現任市長侯友宜任內；乃至於台北市政府，前市長柯文哲、現任市長蔣萬安；高雄市政府當年的前市長韓國瑜，都曾邀請她提供專業協助。

不過，林月琴指出，讓她感到心寒的是，當初各縣市政府懇切地邀請我投入，如今她成為立法委員，過去的奉獻竟被當作攻擊的工具。如果社會福利專業人員的努力與熱誠最終只能換來這樣的對待，未來誰還願意站出來為政府承擔服務的重責大任？

林月琴指出，她是一個女人，也是一位母親。深刻理解那份對孩子永不止息的牽掛與不安，即使孩子長大成人，母親的擔心也從未消失。

她說，而她更是一位專業社工，清楚知道如何透過制度的設計與改變，真正保護孩子。正因為如此，30年來她堅定地走在兒童與青少年福利的道路上，從不退縮。在社會福利界、在社工界、在千千萬萬的母親心中，最大的心願，不正是「孩子平安長大」這五個字嗎？

林月琴直言，她要對那些傷害她的人說，如果心中還有一絲良知，就應該明白：這個社會的問題，不在任何一位真心付出的人身上，而是在制度背後政府的怠惰。真正該究責的，是那個讓各界必須一次次為悲劇落淚的體制。