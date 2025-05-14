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卓榮泰：關稅談判力拚豁免 目前無考量內閣微調

中央社／ 台北14日電

台美關稅談判備受關注，行政院長卓榮泰今天指出，首選還是希望台灣能被豁免關稅，也會觀察美國與他國或是台灣競爭對手國的關稅談判結果；他也提到，外界有傳聞內閣微調，但目前都沒有考量，避免人事異動妨礙談判。

520將至，網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪。談到近日內閣微調傳言，卓榮泰說，內閣成立時有許多來自產業界、學術界的人，帶給各界全新風貌，雖然一開始有不熟悉官場文化、兩院互動，以及行政作業等需要磨合的情況，但也漸入佳境。

卓榮泰說，外界的傳聞目前都沒有考量，現在應該要集中全力做好台美談判，因為談判牽涉各部會，要讓所有部會做好談判後勤工作，避免內閣人事讓大家心中有不一樣想法，導致對關稅談判造成實際上的妨礙。

他提到，之前就持續觀察部會首長情況，也會在每週四例行行政院會後，留一段時間與相關部會首長交換意見、互相提醒鼓勵。

對於台美關稅談判，卓榮泰說，總統賴清德與他很早就設定因應3步驟，包含提出產業支持方案、備妥談判方案，以及準備啟動談判時機。

卓榮泰說，台美已經進行一次視訊會議，並在4月底、5月初展開為期2天的實體會議，目前正在整理談判內容，等待下一波談判時候將修整內容提出。他也說，除行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝近日參與2025年「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSAInvestment Summit）外，台灣還有另外一組人馬也在美國參訪，各自進行不同的工作。

至於談判目標，卓榮泰說，首要目標就是總統賴清德曾說的盼能被豁免關稅，但是政府也有看到美國跟英國簽訂的是10%的基本關稅，因此能否真的談到豁免，就要看台灣有沒有那個實力，跟談判團隊的臨場表現。

他也提到，產業界反映希望關稅別高於競爭對手國，才能讓業者較好調適，因此政府也積極關心競爭國的關稅落點。

卓榮泰強調，政府盼爭取國家利益，也維護產業界的國際競爭力，而農業部分，雖然考驗滿大的，但在國民健康跟消費市場習慣的問題部分，政府也必有所堅持。

主持人追問，談判是否可說往好的方向發展。卓榮泰表示，台灣位於談判優先國家序列，而看起來美國也有意思要將優先談判國當作談判的示範，分為日、韓這類經濟體較大的談判模式，台灣則是以高科技製造領先地位的談判方式在進行，整體談判預計會在豁免期90天到期時，也就是7月初的時候，處理到一個段落。

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