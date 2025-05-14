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【重磅快評】川普讓了 賴清德向日本訴苦也沒用

聯合報／ 主筆室
日經新聞十三日在頭版刊登賴總統專訪。圖／翻攝自日經新聞
日經新聞十三日在頭版刊登賴總統專訪。圖／翻攝自日經新聞

美中關稅大戰休兵九十天，全球市場演出慶祝行情。美國媒體不諱言白宮先讓步，民主黨執政期的前財長桑默斯肯定川普讓步「看似尷尬卻是正確選擇」，避免傷進一步傷害美國經濟。比川普更尷尬的是賴清德，不得不重提「請習近平喝珍奶」，被譏笑「脫中入北再入中」。他被川普冷遇早就不爽，日前接受日媒專訪，大吐怨氣，疑美也疑日。

謝龍介說賴清德嚮往大和民族，所言不虛。總統坦言「日本人像家人」，把滿腹委曲說個痛快。從川普對台課32%對等關稅，到民主同盟漠視解放軍從日本海到南海連番軍演，都不以為然。還「提醒」日本及各國，在美中之間是「價值選擇，不是在兩強間作選擇」。弦外之音，不知是否針對日相石破茂。

賴清德接受日經新聞專訪，與接受財訊專訪時判若二人，全然沒有大談自主性的理直氣壯。例如，他對財訊說「要當棋手不作棋子」，「把中國定位境外敵勢力是不得已，我責無旁貸」。但面對日媒詢問如何防範中國安全威脅，卻先甩鍋強調「有問題的不會是台灣。如果擦槍走火，也是中國有意為之。」

他還抱怨，中國在東海、南海擴軍，國際社會沒制止；中國在台海演習時，國際社會也沒強力防止。要求菲律賓、日本，甚至美國都應正視且嚴肅看待，避免中國「以演轉戰」威脅愈來愈嚴重。網友質疑，「把中國當敵人，卻說請習大大喝珍奶，一下又要烙其他國家圍毆。威廉嚇壞了嗎？」

全球一片反川聲浪，賴總統也對川普擺出「據理力爭」的樣子。他在專訪中說，台積電是應顧客要求赴美投資，相關產業鏈也會跟著過去。若美國對台灣晶片或相關產業課關稅，反而不利半導體產業或資通訊產業赴美。

總統說法很快被網民罵爆。「川普就是用關稅逼台灣產業鏈加速赴美設廠。他卻說關稅不利業者赴美，腦子裡裝什麼啊？」「人財兩失，現在是要威脅川寶嗎？」諷刺的是，賴總統還宣稱台灣銷美產品攸關美國再工業化，成為AI中心的關鍵，不該被課關稅。但總統別忘了，國發會主委正率史上最大投資團出席「選擇美國」招商會。政府早把產業鏈當貢品送出去，還有何籌碼談判零關稅？

賴總統期待的「民主同盟」並未回應他倡議的非紅供應鍊，也無視他示警「中國不公平貿易」的野心。反而爭相與中國強化自貿關係，對抗川普保護主義。日本正是典型例子。日媒大篇幅刊登賴清德就職週年專訪，誠意十足；但放在世局趨勢裡看，卻凸顯他的格格不入及憤憤不安。棋錯一步，全局落空；與其緊擁日媒唱棄婦吟，不如學會川普髮夾彎的智慧。

川普 日本 美國

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