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國民黨屏縣黨部遭搜 蘇清泉：針對在野政治恐怖攻擊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
屏檢今上午搜索國民黨屏東縣黨部，帶回黨部書記長蕭榮明等3人。身兼屏東縣黨部主委的國民黨立委蘇清泉表示，這是針對反對黨的政治恐怖攻擊。圖／聯合報資料照片
屏檢今上午搜索國民黨屏東縣黨部，帶回黨部書記長蕭榮明等3人。身兼屏東縣黨部主委的國民黨立委蘇清泉表示，這是針對反對黨的政治恐怖攻擊。圖／聯合報資料照片

民進黨山地原住民立委伍麗華上月到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案中，第一階段連署過程疑涉違法，連署民眾死亡人數最多有202分，屏檢今上午搜索國民黨屏東縣黨部，帶回黨部書記長蕭榮明等3人。身兼屏東縣黨部主委的國民黨立委蘇清泉表示，這是針對反對黨的政治恐怖攻擊。

針對今日一早國民黨屏東縣黨部遭搜索，蘇清泉說，今天一早還在高鐵往台北的列車上，突然收到黨部人員傳的訊息，「屏東縣黨部被搜索了」。不出意料，還沒進委員會簽到，就被記者攔下訪問。第一時間真的不太了解檢調來搜索的標的與細節，他只能行禮如儀在鏡頭前表示，尊重司法，毋枉毋縱。

蘇清泉指出，罷免權是憲法賦予全民的基本政治權利，這一點毫無問題，但對在野黨區域立委的無差別全面罷免，這不是人民政權的實踐，這是針對反對黨的政治恐怖攻擊。

蘇清泉強調，事件演變至今，他只期待選民做出明智選擇，反對惡罷，反對司法迫害，讓人民發揮智慧帶領國家走出困境，讓台灣恢復政治清明。

屏東縣 罷免 蘇清泉

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