藍指兒虐安全網破口 林月琴：心寒奉獻被當攻擊工具

國民黨今天表示，民進黨立委林月琴成兒虐安全網破口，被許多基層社工人員爆料，只要不給林月琴擔任委員、督導，評鑑時可能就會被打低分，直指林月琴壓榨辛苦的基層社工，圖利自己。

對此，林月琴指出，無論是擔任政府委託的外聘督導、講師或演講者，她所領取的鐘點費，皆根據政府制定的標準計算，「不會因為我是林月琴，就多拿一塊錢。」她表示，讓她感到心寒的是，當初各縣市政府懇切地邀請她投入，在她成為立委後，「過去的奉獻竟被當作攻擊的工具。」如果社會福利專業人員的努力與熱誠，最終只能換來這樣的對待，未來誰還願意為政府承擔服務的重責大任。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童剴剴致死，台北地院國民法官法庭13日判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

國民黨今天召開記者會，台北市議員鍾沛君表示，林月琴被很多基層社工人員爆料，只要不給她擔任委員、督導，評鑑時可能就會被打低分、被搞死，直指林月琴壓榨辛苦的基層社工，圖利自己。

鍾沛君也說，依據社會局資料，台北市12區的居服中心，近年有4個聘請過林月琴擔任外聘督導，有7個聘請林月琴擔任過職訓訓練講師，北市教育局也聘請林月琴出任幼稚園教保機構、兒童新樂園、道安教育、兒童交通車等委員。林月琴社服、教育、交通樣樣通，該領錢時樣樣領，出事的時候就變成被動督導。

鍾沛君質疑，到底是把專業用在為兒少謀福利，還是在用權位去為自己謀私利；民進黨當初道貌岸然指責壯世代協會理事長吳春城一手監督行政、推動立法，一手承攬標案，所批評對象如今都可完美抽換成林月琴。

國民黨新北市議員江怡臻指出，林月琴在新北市擔任了諸如外聘督導、講師、評鑑委員、計畫審查委員等職務，參與活動的鐘點費約1600到2500元不等，光在新北市近幾年大概就有近百萬元收入。林月琴擔任立委也兼任靖娟基金會的董事，靖娟基金會這2年向衛福部申請的補助款跟標案，粗估超過668萬元，未來無法想像還能狂撈納稅人多少錢。

對此，林月琴說，她過去所服務的地方政府不分藍綠，無論是朱立倫、侯友宜擔任新北市市長，或柯文哲、蔣萬安擔任台北市長，立法院長韓國瑜擔任高雄市長時，都曾邀請她提供專業協助。

林月琴說，她要對那些傷害她的人說，「如果你們心中還有一絲良知，就應該明白，這個社會的問題，不在任何一位真心付出的人身上，而是在制度背後政府的怠惰。我們真正該究責的，是那個讓我們必須一次次為悲劇落淚的體制。」