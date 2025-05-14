快訊

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

撿回流浪三花「長大變女神級美貓」！百萬人直呼撿到寶：走出油畫的美人

明確禁止、反對兩岸交流 學者：教長鄭英耀史上第一人

國防部業務費遭凍3成 外委會同意解凍11億餘元

中央社／ 台北14日電

國防部114年度業務費預算遭凍約744億元，立院外委會今天同意解凍54案、11億餘元預算，國防部長顧立雄表示，除潛艦後續艦的預算，其他解凍報告已送出，盼朝野支持。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。

根據國防部書面報告，54案解凍案共11億2184萬8000元，包含新型步槍採購案等。外交及國防委員會在國民黨立委無人留下討論的情況下，由召委沈伯洋宣布，委員會同意解凍，將送院會處理。

國防部長顧立雄會前接受媒體聯訪表示，除了潛艦因海測尚未完成，未送出後續艦預算解凍報告，其他相關報告都已送出，希望國防預算獲得民眾以及朝野立委支持，以讓國防更堅強。

媒體另詢問，國造潛艦「海鯤號」的海測期程。

顧立雄回應，目前無法給具體時間，海測進行前以安全為最高要求，HAT的泊港測試備便後，才會進行海測，這是基本原則，沒有報導稱急著出海或者其他考量，都是純屬臆測。

國防部 潛艦 顧立雄

延伸閱讀

海鯤號測試延宕？顧立雄：以安全為首要考量

顧立雄：1164億國防特別預算 花在資通與庫儲保養

海鯤潛艦出海測試再延？顧立雄：沒有時間表

列反對紀念日條例4原因 沈伯洋：民進黨提的假日全遭拒

相關新聞

【重磅快評】朱盧蔣三角競合 蔣萬安「站神」藏玄機？

台北市長蔣萬安一人大戰民進黨台北市議員，「1打19」被媒體封為「超級賽亞人」；國民黨幾乎被大罷免打到趴，蔣萬安成為最能對...

立委伍麗華提告：若死亡連署是事實就沒司法迫害

民進黨山地原住民立委伍麗華遭罷免案中傳出死亡連署等事，屏東地檢署今早搜索國民黨屏東縣黨部；伍麗華表示，被牽涉的當事人及其...

猥褻受害童竟要做15次案情陳述 監委要查誰疏失

新北市一名圍棋老師對12名兒童加重猥褻及違法拍攝兒少性影像，由地方法院一審判決有期徒刑22年。不過，監察委員紀惠容、葉大...

國民黨屏縣黨部遭搜 蘇清泉：針對在野政治恐怖攻擊

民進黨山地原住民立委伍麗華上月到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案中，第一階段連署過程疑涉違法，連署民眾死亡人數最多有202...

國民黨屏縣黨部被搜 蘇清泉主任：被叫來打開電腦

民進黨山地原民立委伍麗華日前到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案，第一階段連署疑涉違法，連署死亡人數最多等提告領銜人張芳碩涉...

秀多張藍營市府聘書 林月琴心寒：過往奉獻成攻擊工具

剴剴案受到全國矚目，國民黨質疑，民進黨立委林月琴曾任台北市文山區居家托育服務中心外聘督導，顯然失職，更批評林藉社福專業撈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。