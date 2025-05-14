林月琴挨批 藍酸：賴清德端出的不分區淪推諉卸責第一

剴剴案引發社會關注，民進黨立委林月琴遭爆曾任外聘督導，引發議論。國民黨今舉行記者會批評，林月琴身為賴清德總統的「兒少門面」，身兼多項兒福督導職務，該領錢時樣樣領，出事時就變成被動督導，只知檢討他人卻不談身為督導的不作為，讓人民看盡民進黨推諉卸責的醜態。

台北市議員鍾沛君指出，林月琴是靖娟兒童安全文教基金會的創會元老，是民進黨的國會門面，目前還擔任9個兒少社工相關的社團職務，居於常務理事、甚至理事長的主導地位，絕非民進黨口中淡如開水的被動角色。剴剴案發生後，很多基層社工爆料，只要不讓林月琴去當委員或督導，評鑑可能就會低分被搞死，林月琴事發前沒有預警，只知壓榨辛苦的基層社工圖利自己。

鍾沛君指出，林月琴2018年即在台北市居家托育服務中心擔任外聘督導，依據社會局資訊，光是案發地的文山區居家托育服務中心，從2018年到案發的2023年中，林月琴一共參與24場活動，賺了14萬4000元；案發後正要開始補破網，林月琴卻不斷在記者會上指責訪視記錄殘缺，但負責督導訪視記錄周全的，不就是林月琴嗎？

鍾沛君表示，台北市12區居服中心，近年有4個聘請過林月琴擔任外聘督導，有7個聘她擔任職訓訓練講師，北市教育局也聘她出任幼稚園教保機構、兒童新樂園、道安教育、兒童交通車等委員。林月琴社服、教育、交通樣樣通，該領錢時樣樣領，出事漏接的時候就變成被動督導。

她質疑，民進黨上下當初道貌岸然指責壯世代協會理事長吳春城一手監督行政、推動立法，一手承攬標案，所批評對象如今都可完美抽換成林月琴。呼籲民進黨不要再把此案當政治提款機。

新北市議員江怡臻指出，林月琴在新北市擔任諸如外聘督導、講師、評鑑委員、計畫審查委員等職務，參與活動的鐘點費約1600到2500元不等。光在新北市近年來大概有近百萬元收入；靖娟基金會這兩年向衛福部申請的補助款跟標案，粗估超過668萬元，這還只是林月琴擔任立委的第一年。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，林月琴在剴剴案一審宣判後於臉書同步發文，大談制度面，閉口不談自己身為外部督導的不作為，呼籲林月琴不僅應承擔責任。