盧蔣合體「姊姊做事弟弟幫忙」 政壇炸鍋

近日國內政壇熱門話題 ，台中市長盧秀燕屢被點名選國民黨主席。值台中第二條捷運即將開工，盧秀燕邀蔣萬安姊弟同台，盧說「姊姊說的話，我一定全力以赴」蔣回應「姊姊做事、弟弟幫忙」，兩人談話意味深遠，立馬讓政壇炸鍋。

台中捷運藍線機電工程下個月動工，台中市府今天舉辦簽約儀式，市長盧秀燕邀請台北市長蔣萬安參加，感謝北市的協助，她與蔣情同姊弟，「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」；蔣也表示，姊姊說的話，弟弟全力以赴，不只捷運，「未來可以在更多領域深化合作。」盧蔣今天致詞，點到為止但後勁十足。

蔣萬安公認藍營明日之星，喊出倒閣後聲勢更見高漲，頗有「北萬安、中秀燕」的局勢。盧、蔣以姊弟相稱，兩人什麼都沒說，同框合體就有政治效益，更何況最近國民黨主席改選，反朱派力拱盧秀燕出馬選黨主席，各種傳言紛飛，盧雖完全不回應，但捷運工程簽約又安排盧蔣同框，製造話題大添柴火。

從政治面來解讀，蔣萬安說未來可以在更多領域深化合作，除市政外，可想像到黨主席、總統大選。但眼前藍營要迎接大罷免艱困選戰，盧秀燕如大動作爭黨主席、鋪總統之路，可能引發變數與紛爭，「老子」言：「夫不爭，故天下莫能與之爭」，盧蔣聯手，姊弟同心，促成黨內大團結對抗大罷免，才能鞏固藍營基本盤，翻轉逆境。

從市政面來看，捷運藍線對台中交通很重要，在盧秀燕手上，綠線通車，第二條藍線準備動工，以「簡單隆重」大動作彰顯市政成績，打造中部捷運之都，邀蔣萬安同台，更有話題性，廣受關注。

盧秀燕去年迄今出訪美國、新加坡與日本，在購物節、捷運工程與各國駐台大使交流，彰顯盧秀燕培植的國際影響力，這次得廠商也來自星法韓，開國際標、打大使牌，對盧秀燕很加分。