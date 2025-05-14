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高鐵嘉義站聯外輕軌經費卓揆口誤延燒 藍議員要綠委王美惠表態
高鐵嘉義站聯外輕軌經費負擔卓揆口誤事件延燒，火燒向嘉市綠營立委王美惠，曾與王競選立委落敗的藍營議員張秀華上午質詢，呼籲王美惠針對卓揆口誤爭取輕軌議題，向卓揆質詢還嘉市民公道；市長黃敏惠強調，中央經費不是補助，依大眾捷運法高鐵聯外輕軌應由中央主政興建；王美惠對張秀華喊話冷處理，「不回應」。
上周質詢，藍營議員陳家平拿王美惠競選政見，要求王美惠兌現政見爭取輕軌，黃敏惠希望不分政黨立委在國會爭取中央建輕軌。上午綠營議員林煒軒、藍營議員張秀華，再分別針對輕軌議題，質詢交通處長許啓明，如果中央不負擔372億元工程款，嘉市還要建輕軌嗎？
張秀華播放輕軌爭取大事記簡報，述說從1999年至今過程，目前ＢＲＴ年運量破600萬人次，中央答應啟動輕軌，中央不能失信於民，卓揆輕軌經費負擔口誤，是詐騙也是背信，藍白立委林綺倩、張啓楷都質詢表態爭取輕軌，鄉親至今未見嘉市唯一綠營立委王美惠表態，呼籲王美惠針對卓揆口誤爭取輕軌議題，向卓揆質詢還嘉市民公道。
嘉市交通處長許啓明說，交通部長陳世凱為卓揆口誤道歉，引用大眾捷運法審查作業要點，要嘉縣市分擔經費，是「竹篙湊菜刀、混淆視聽」，法律適用位階大眾捷運法優於作業要點，中央應依法行政，且全台11條高鐵站聯外大眾運輸都由中央興建，獨漏嘉市，高鐵嘉義站聯外輕軌與台北、高雄、台中捷運不同，依法應由中央主政興建，且行政院公文答應ＢＲＴ達到運量啟動輕軌，就要依法履行。
「斯斯有2種，輕軌捷運也有2種」，黃敏惠用藥品廣告說，高鐵嘉義站聯外輕軌不是北高台中捷運，依大眾捷運法應由中央主政興建，中央經費不是補助，高鐵及台鐵年運量各突破600、700萬人次，輕軌是未來發展命脈，關係區域發展。
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