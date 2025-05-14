【重磅快評】朱盧蔣三角競合 蔣萬安「站神」藏玄機？

台北市長蔣萬安一人大戰民進黨台北市議員，「1打19」被媒體封為「超級賽亞人」；國民黨幾乎被大罷免打到趴，蔣萬安成為最能對抗綠軍的藍營戰將。蔣萬安昨天先在北市合體國民黨主席朱立倫、今天再特地南下與台中市長盧秀燕同台，蔣萬安再現「站神」封號，「朱盧蔣」三角競合，背後暗藏什麼玄機？

國民黨主席改選在即，大罷免成為最大變數。朱立倫積極拚連任，盧秀燕是黨內假想敵，「反朱」或「拱盧」成為國民黨合縱連橫的複雜棋局，黨內部分山頭因為反朱，不斷敲邊鼓勸進盧秀燕或蔣萬安出征；挺盧派卻認為，國民黨若鷸蚌相爭，民進黨正好漁翁得利。

盧秀燕選不選黨主席，成為國民黨一道難題。外傳盧將在三階罷免投票前宣布參選國民黨主席，朱立倫日前公開表態，「很好，非常歡迎」；黨內則解讀朱立倫是「以退為進」。被喻為「盧媽三子」的國民黨台中立委黃建豪坦言，他過去曾認為盧秀燕並不需要選黨主席，但國民黨現在面臨大罷免，朝野對立情勢與去年完全不同，盧對於選黨魁確實「有在考慮」，但罷免投票結束前，盧秀燕不可能談黨主席選舉。

朱、盧恐怖平衡箭在弦上，蔣萬安成為關鍵力量。北檢日前聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，朱立倫曾號召群眾聲援，蔣萬安也到場助陣，卻意外拋出「倒閣說」，在朱立倫的舞台，蔣萬安成為男主角；朱立倫跟進不到兩天又加碼罷免賴清德總統，搶回話語權的意味明顯。

對抗大罷免，朱立倫、蔣萬安在「倒閣」或「罷賴」顯然不同調，朱立倫日前更辣批，「賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事」，不僅引發總統府和駐台外館不滿，連蔣萬安也公然表示「不恰當」，並強調對於政治人物的檢視要有一致的標準。

雖然朱、蔣矛盾顯而易見，但國民黨立委賴士葆昨晚舉辦「反惡罷，戰獨裁」政策說明會，朱、蔣仍同台聯手對抗大罷免。國民黨5席台北市立委全都超高標準通過二階罷免門檻，對蔣萬安而言，這場大罷免不僅是2025年藍委生死存亡之戰，也是2026年台北市長前哨戰，「朱蔣合體」不僅是保藍、也是自救，覆巢之下無完卵，保住國民黨、才有蔣萬安。

盧市府今天舉辦台中捷運藍線機電工程動工簽約儀式，這種場合原本只需要副市長到場即可，蔣萬安特地親自南下力挺盧秀燕；台北市具有捷運優勢，蔣萬安將功力外溢給台中市，台中市與台北市是姐弟市，官員、幕僚交流綿密，雙城關係深入密切，雙方只有合作關係、沒有競爭問題。盧秀燕今說，她與蔣萬安情同姐弟，「姐姐做事，弟弟一定要幫忙」；蔣萬安也接球表示，姐姐說的話，弟弟全力以赴，沒有第二句話，今天不做，明天就會後悔，「不只捷運，未來可以在更多領域深化合作」。

國民黨台中市6席立委全都通過二階罷免門檻，民進黨特別鎖定盧系立委，連被視為接班人的立委江啟臣都是箭靶，綠營若先打殘台中藍委，等於先重傷盧的手腳。從台北到台中，面對大罷免攻勢，蔣萬安和盧秀燕是命運共同體，「盧蔣合體」不僅是市政姐弟聯手，更有政治傳承意味。

對蔣萬安而言，台北市無疑是「本命區之戰」、台中市則是「跨世代結盟」。蔣萬安今天對盧秀燕拋出一句通關密語：「不只捷運，未來可以在更多領域深化合作」，從2026到2028，台中可以直達台北，台中捷運也是政治捷運，讓外界充滿想像空間；朱盧蔣三角習題，「站神」似乎給了答案。