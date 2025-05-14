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撥補台電千億條件 核三延役、不漲電價

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院經濟、財政委員會14日聯席審查《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》等提案。呂翔禾／台灣醒報
立法院經濟、財政委員會14日聯席審查《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》等提案。呂翔禾／台灣醒報

「除非同意核三廠延役、電價又能在總統賴清德任內不再漲，不然在野黨不會同意撥補台電！」藍委賴士葆14日於審查特別預算時表示，行政院1500億強化國土預算應該改成編列追加預算，還比較快拿到。白委張啓楷表示，行政院930億元幫助企業不夠應該擴大，台電撥補1千億、高教人才培育等偷渡的預算都要刪除。

僅930億因應關稅戰

立法院經濟、財政委員會14日聯席審查《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》等提案。現場包括經濟部、交通部、勞動部、國防部與內政部等官員都到場備詢。

國民黨立委賴士葆說明國民黨團提案表示，行政院4100億特別預算中，僅有930億是真正與美國總統川普的對等關稅挑戰有關，行政院還塞了1千億撥補台電與1500億強化國土韌性的預算，黨團認為要刪除。

普發現金額度可調

「除非核三廠依法延役，電價能在賴總統第一任內不漲，才能撥補台電！」賴士葆強調，特別預算需要經過朝野協商，加上審議預算共2個月時間，真正要拿到錢大約在9月，但國防預算若用追加減預算處理，7月31日前就可以編列，因此他呼籲行政院改編列1500億國防追加預算。

賴士葆強調，核電廠延役成本9百億，但可以幫台灣未來20年省下1兆2千億，希望政院不要給外界將刪掉的預算偷渡進來的感覺，而普發現金可以讓民眾在因應關稅戰時提振內需，國民黨團主張普發1萬元，但若行政院願意達成上述兩個條件，每人普發額度不是沒有調整空間。

綠盼強化農業照顧

民眾黨立委張啓楷說明黨團提案則指出，930億協助企業的預算他們認為要大幅增加，撥補台電的1千億要刪除，改成普發現金6千元、刺激內需。張啓楷不滿表示，之前已經多次撥補台電，但電價還是一直漲，民進黨應該儘速檢討能源政策；另外，培育高等人才、社會韌性等預算應該編在公務預算，黨團也主張刪除。

民進黨則有立委蔡易餘、王美惠等人提案，希望行政院能增加編列「加速推動農漁產品外銷媒合、農業國際展，並強化農業基礎設施，照顧農漁民權益」預算，還有透過預算挹注台水、穩定國內公共工程品質。

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台電 行政院 賴士葆

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