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共拓台美經貿合作新契機 國經會與美台商業協會簽署MOU

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
共拓台美經貿合作新契機 國經會與美台商業協會於華府簽署MOU ，由國經會理事長呂桔誠（右）與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）代表簽署。圖/國經會提供
共拓台美經貿合作新契機 國經會與美台商業協會於華府簽署MOU ，由國經會理事長呂桔誠（右）與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）代表簽署。圖/國經會提供

為深化台美雙邊經貿關係、拓展經濟合作領域，中華民國國際經濟合作協會（CIECA）與美台商業協會（US-Taiwan Business Council, USTBC）於美東時間5月13日在美國華府，由國經會理事長呂桔誠與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）代表簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在既有交流基礎上，建立更緊密的合作機制。

這也是美台商業協會史上第一個與台灣公協會的MOU，簽署儀式由台美共同見證，出席見證者包括行政院祕書長龔明鑫，及駐美代表處大使俞大㵢，及行政院經貿談判辦公室資深談判代表、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Managing Director Ingrid D. Larson）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（Raymond F. Greene）、以及此行的投資商機訪問團企業代表、美方及資通訊產業大廠代表等，都來共同見證台美經濟合作的共同承諾。

韓儒伯致詞時表示，深切期待開展雙邊合作，呂桔誠則強調，簽署MOU象徵台美雙方在各領域合作邁入新的階段，亦是國經會作為外交部定位Team of Teams推動台灣經貿外交的重要里程碑。

呂桔誠也指出，台灣為美國長期的經濟與安全夥伴，因此台灣定會支持美方推動製造業回流，不但將在美國再工業化扮演積極角色，且將歡迎美方來台投資。呂桔誠也提及他在擔任台灣銀行董事長期間，因應台積電及供應鏈赴美設廠，前瞻性在鳳凰城設立代表處，成為亞利桑那州第一家設點的外國銀行，展現台美深化合作的決心。

國經會指出，本次MOU聚焦於三大合作主軸：一為促進雙邊企業媒合與產業鏈合作，鼓勵台美雙邊貿易、投資及技術交流合作，深化經濟與技術夥伴關係；二為建立資訊交流機制，雙方將互通市場研究、法規政策、展會活動與產業合作機會，有效協助業者掌握市場脈動；三為推動互訪交流，定期舉辦產業論壇、經貿座談、人才培訓與代表團互訪，深化雙邊企業對話，強化互信與夥伴關係；未來國經協會與美台商業協會將持續互訪交流，深化雙邊合作關係，創造具體成果，雙方皆期待透過此次MOU的簽署，為台美經貿合作注入新動能。

台美 經貿 美國在台協會

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