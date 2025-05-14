傳高層點名迎戰百里侯 彭啓明：沒有參選和入黨意願

針對2026年縣市長選舉，目前桃園市尚無民進黨人士在聲量上可匹敵市長張善政，因此傳出民進黨內欲點名環境部長彭啓明到艱困選區桃園市參選。彭啓明今天表示，自己是專業人士，完全沒有參選意願，「真的要選的話，老婆就要和我離婚了。」

民進黨內部自去年起便多次傳出將點名彭啓明到桃園市參選的想法，一來賴清德總統於第一任參選時只獲得40%選票，2028年大選若要成功連任，就得面對藍白結合的力量，現階段若不設法擴大百里侯的支持版圖，連任之路勢必不明朗。

此外，去年賴總統上任後即清算前市長鄭文燦，鄭的桃園勢力恐不會給予支持，因此賴總統需要安排自己人去參選桃園市，如此才有利連任。

至於為何傳出點名彭啓明迎戰桃園市長的風聲，有一說法是，環保署之狼李健育日前被檢察官羈押成功，主要是歸功於彭啓明鼓勵被害同仁出面檢舉；二來環境部同仁對彭啓明以正面評價居多，多數職員認為，彭啓明改變了社會大眾對於環境部的觀感。據環境部內部的網路聲量統計，環境部現在的網路正面聲量較去年同期（彭啓明未上任時）還增加4成，而彭啓明本身也是桃園人。

至於是否會參選桃園市長，彭啓明說，他完全沒有任何參選和入黨的意願，也不會遷戶籍到桃園，接任環境部長後已經犧牲許多，如果真的要參選的話，他的老婆就要和他離婚了，真要選舉就會回到民間，因為待遇也比較好，自己是專業人士，來到環境部就是專心做事。

至於上任後成功提高了環境部聲量，彭啓明說，自己在民間聲量還是比較高，但在政府機關的聲量就是「愛恨交雜」了。