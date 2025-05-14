AI法制作業換手引發質疑 吳誠文：草案應很快送出

人工智慧（AI）的法制作業從國科會轉到數位部，在野黨立委質疑，臨時換手是否有黑箱作業，行政院版本何時會送立法院審議。國科會主委吳誠文表示，沒有發生什麼事情，草案目前已在行政院作業當中，應該很快就會送出。

人工智慧基本法草案去年10月22日由國科會呈報行政院，並由行政院11月22日辦理審查作業；行政院今年2月26日指示，人工智慧基本法草案改由數位發展部主政辦理立法作業及後續條文解釋。

立法院教育及文化、交通委員會今天聯席審查人工智慧基本法草案等案，在野黨立委紛紛聚焦在法制作業從國科會換到數位發展部。

國民黨立委洪孟楷表示，去年5月23日質詢時，就提到人工智慧基本法的立法時程，當初吳誠文提到年底前完成，一年過去了，歐盟、韓國等國家都已完成立法工作，台灣還在空中樓閣，行政院版本究竟何時送出。

吳誠文表示，行政院正在作業當中，應該很快就會送出，「我有完成我的承諾」。

數發部次長葉寧說，行政院今年2月把立法推動工作交給數發部，相關文字調整已經完成，必須經過行政院會審議，行政院審議流程不是數發部可以回答，相信行政院會盡快完成程序送請立法院審議。

國民黨立委柯志恩問，臨時換手合理嗎，主責法案推動的部會臨時換手，沒有任何有不妥嗎。吳誠文說，前任主委吳政宗時候就已在討論，當初因為數發部才剛成立，所以吳政宗就先承擔。

柯志恩引用數發部長黃彥男媒體受訪內容，質疑黃彥男對於國發會先前研擬的草案不滿意。吳誠文說，「黃部長對草案是很滿意」。

柯志恩追問，換手後會不會因此省略影響評估，吳誠文表示，沒有這個問題，所有程序都按照規定走過了，民間、部會的徵詢全都做過，過程中數發部跟國科會一起討論，所有的審查都走過了，接下來行政院應該很快就會完成法案審查。

國民黨立委葛如鈞進一步詢問，行政院決定法案換手的2月26日之前，是否有過任何討論。吳誠文表示，是在當天會議討論。

葛如鈞反問，之前沒有討論，「所以就是個surprise？」到底是什麼黑箱過程，國科會就像是中繼投手，投了幾局好球卻換下場，是不是要釐清，是否發生什麼事。吳誠文表示，沒有發生什麼事情，在制定基本法的過程中，有討論到要不要列入主責部會。