核管法修法 民進黨團譴責韓國瑜程序不正義

立法院會昨天三讀通過核子反應器設施管制法、刑法部分提文修正案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院過去一年以來「討論不充分、協商只過水，黑箱喬條文」，這些程序不正義成為國會基本配備，民進黨團要再次向立法院長韓國瑜提出抗議與譴責。

立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，同時在刑法增訂妨害司法公正罪章，還有棄保潛逃罪、不法關說罪等條文，明定意圖向法官、檢察官進行不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以下罰金。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，吳思瑤表示，核管法攸關台灣長期的能源政策、全體國人的生命財產安全，然而當前社會沒共識、核安不處理、核廢沒解方，在野黨透過表決方式霸王硬上弓，執政黨僅能發揮論述能力及強大意志，透過上台發言表達反對立場。

吳思瑤說明，行政部門已經做出具體回應，目前僅有修正核管法第6條，未見相關配套子法與科學評估，況且台灣沒有相關經驗，未來還需要長時間評估，不是單靠修法就能讓核三廠延役，也並非單靠就法就能讓核一、核二廠除役後再恢復運轉。

吳思瑤強調，在野黨修法很簡單，按下表決器就能贏，但是政策的承擔卻是無比沈重跟艱難，執政團隊一定會負起責任，至於後續所有事項，一切依循現有法規，「該除役就應當除役，該進行必要的安全作為就應該進行」，沒有任何環節能夠輕忽大意。

針對刑法部分，吳思瑤則表示，妨害司法公正人人有責，海水退了才知道誰沒有穿褲子，民進黨團也有提出修法版本，而且更加全面、嚴謹且可行，除了限制所謂的不法關說，同時擴及不法請託與施壓，然而卻被藍白兩黨刻意排除，原因在於他們發動民粹包圍檢院，甚至透過政治力干預個案，最後再透過砍預算報復相關部會。

吳思瑤直言，這些都是公然施壓的行為，在野黨立委就是做賊心虛，不敢把不法施壓的樣態跟文字入法，「坐實他們量身定做，這一套修法只修一半，完全就是雙標」，如果要達到嚴謹可行、百分之百妨害司法公正罪，應當採用民進黨團版本，從不法關說擴及到不法請託與施壓。

吳思瑤也點名，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委吳宗憲都是假有法律人專業，實際上卻毫無法律人的風骨，而且在整個修法討論過程，韓國瑜再次不協商就表決，閹割主持朝野協商的權限，甚至放任黑箱條文喬到最後一刻，如此倉促雜亂無章的條文，就是他要留在歷史的定位。