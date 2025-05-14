同婚合法六周年 黃捷籲衛福部速提人工生殖法修正

同婚合法將六周年，民進黨立委黃捷、吳沛憶與眾多民團今開記者會，指出不只同志配偶盼望合法使用人工生殖技術，單身女性也有高需求，呼籲行政院盡速鬆綁人工生殖法，將代孕與人工生殖脫鉤。另外，有關近期有國中考題涉歧視內容，他們也呼籲各級政府要強化性平教育。

5月17日「國際不再恐同日」將到來，同時也是「司法院釋字第748號解釋施行法」三讀通過紀念日，黃捷、吳沛憶、彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會今於立院共同舉辦「同婚六週年，性平再進步」記者會。

黃捷指出，同志目前無法在台灣合法使用人工生殖技術，許多單身女性及女同志配偶也仍苦苦等待修法，目前「人工生殖法」已多達17個修法版本等待審查，雖衛福部於去年12月公開承諾優先處理已有共識部分，但草案進度至今仍不明朗，衛福部不應再拖延，應盡速提出修正草案。

吳沛憶表示，去年進入立院後第一個會期就提出「人工生殖法」修法，將代孕與人工生殖脫鉤，強化保障單身女性與女同性伴侶生育自主權，台灣已是同婚合法化國家，且同性伴侶諮詢人工生殖的案例也不斷增加，相關配套必須與時俱進，呼籲衛福部盡速將該法修正草案送審。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力專案主任翁鈺清表示，據民調顯示，政府積極推動同志權益相關法案，民意支持度便會穩定上升，不過政府對「人工生殖法」修法立場反覆，反映民眾對政策遲未推進感到迷惘；單身女性對使用人工生殖支持度高達七成，顯示需求確實存在。

另外，有關金門金城國中發生考題涉歧視同志言論，黃捷擔憂，有學生說「內容就是平時課堂內容」，怎能讓學生感覺習以為常？金門教育處應徹查、教育部也應督導。吳沛憶也說，這事件凸顯性平教育的重要性與急迫性，必須更積極推動，讓性平觀念融入日常。

台灣同志諮詢熱線協會倡議行銷主任鍾世柔指出，其實現在對校園及醫療場域仍見到對同志的不平等與歧視，據近年「同志學生校園經驗調查」，有近七成同志學生曾聽過教師或教職員發表恐同言論；許多同志在尋求醫療與長照服務時，常因性傾向或HIV身分受到排擠或歧視。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻也說，金門某國中事件將「綠茶婊」的厭女詞入考題，或以錯誤資訊詮釋愛滋感染者，不但違反教育專業，也侵害學生的權益，性別平等教育與性教育不是互相排擠的關係，而是應該並行發展、彼此交織。