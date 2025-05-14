影／「死亡連署」最多 綠委伍麗華提告：族人反映遭冒用

民進黨山地原民立委伍麗華4月17日到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案，第一階段連署疑涉違法，連署死亡人數最多等提告領銜人張芳碩涉及偽造文書。屏東地檢今兵分多路展開搜索。對此伍麗華說，檢調搜集相關事證，進一步追查名冊來源。

伍麗華今說，4月17日她到戶籍地屏東縣，到屏東地檢署提告，針對罷免她的領銜人張芳碩提告，因為從她大量中選會公布結果，其中死亡連署是違反選罷法有偽造文書與違反個資嫌疑。

伍麗華說，這陣子以來，有很多族人跟她回報，有以證人身分被檢調問話，有的屬於親人死亡連署，或是個人被冒用連署，這些偽造冒名，確實是事實，相信檢調就這些搜集事證，進一步追查名冊來源，或針對領銜人做事實的確認，

伍麗華說，從幾次的新聞媒體她看到很多說法，2月時候，立委盧縣一上新聞台直播，就直接表明，領銜人張芳碩是盧的公費助理，且是配合中央，到了3月，在原視新聞台也聽到盧受訪時指出，領銜人不知情，都是配合黨中央，直到4月，伍麗華提告後，又改口說這是領銜人的個人行為。

檢調今兵分多路，到國民黨屏東縣黨部搜索外，也有到台東縣、與屏東縣瑪家鄉等地搜索，