起訴書揭「反對抄名冊」 南市藍女議員偕22歲領銜人回應了

罷免台南市民進黨立委林俊憲、王定宇涉及偽造文書及個資法案，台南地檢署起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名涉案黨工及親友坦承犯行獲緩起訴，完整起訴書昨公開後，內有國民黨籍台南市議員王家貞得知此事後，曾傳訊給台南市黨部書記長洪菽珮表達反對抄黨員名冊的對話。

王家貞今天偕同罷免立委王定宇領銜人胡永融召開記者會表示，對於媒體詢問，她說如果起訴書是節錄他和黨部同仁的對話談，大家就參照，「這件事情就是那樣呈現出來的，大家都可以看得明白」。

記者詢問內文有提到王家貞在服務處看到有年輕人參與這件事讓您感到震驚，並且特別提出為什麼他們要這樣做，「當時提到您對年輕人參與這類活動，表現出某種程度的不認同」。

王家貞說，「我一向鼓勵年輕人積極參與社會、關心公共事務，但我也認為每一步都應該慎重小心，因為未來的路還很長，這是我一貫的看法」。

罷免王定宇領銜人是現年22歲的大學生胡永融，也是王家貞服務處祕書，因涉連署造假也被起訴，但胡永融強調清白，自從授命擔任領銜人後，一直積極尋求社團或地方上有聲望的人士協助連署，也在多個群組中宣傳。因為他在王家貞服務處工作，有向大家說明上班時間可以來找我領取連署書。強調「每一張我經手的連署書，都是由民眾親自簽署的，沒有偽造的情況」。

但胡永融坦言，「雖然我經手的部分沒問題，但的確有些不是我經手的連署書出現了問題」。至於那些是否涉及「黨員名冊抄的」，我並不清楚。

為何會出任領銜人，胡永融說，因民進黨率先發動對在野黨的大罷免，國民黨也要罷免做為反制，台南市黨部針對王定宇和林俊憲進行罷免活動，他授命及在黨部的請託之下，但他是自願擔下這個責任。

胡永融說，第一階段連署他沒有偽造也沒有指使別人，但在送件前並不知道有這麼多偽造的情況，如果真的有不是本人簽署的連署書，那當然是不對的，也是不妥的，但相信有非常多的連署書，確實是由民眾一張一張親筆簽署完成的，。

今天他也出示一件明明是民眾自己連署，還被列為偽造的證據， 懷疑檢調用什麼方法讓當事人被迫承認是偽造。

關於罷免王定宇和林俊憲第二階段的連署進度，王家貞說，目前還沒有進行統計，因為這次是由各位議員分頭進行連署，每位議員都有一定責任，目前大家都在積極推進、全力衝刺中，大家也知道，黨部目前的狀況比較艱困，所以是各自努力，也互相支援。