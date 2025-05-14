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在野主張國土安全韌性應編追加預算 管碧玲：假議題

中央社／ 台北14日電

在野黨主張，新台幣4100億元特別預算中有關國土安全韌性部分與對等關稅無關，應改編追加預算。海委會主委管碧玲今天表示，在野黨版本有所誤解，且追加預算是假議題，因追加預算仍需要依據法律。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會今天聯席審查政院版及在野黨團版草案。

國民黨立委賴士葆表示，行政院編列特別條例，是為了因應美國川普政府的關稅衝擊，但其中編列挹注台電、國土安全韌性等預算與關稅無關，國民黨團主張應集中火力救經濟，有關國土安全韌性的預算，政府應該釜底抽薪編追加預算，速度會比較快。民眾黨立委張啓楷也表示，4100億元特別條例中大量灌水，部分項目應在年度預算編列。

海洋委員會主委管碧玲表示，這次兩大在野黨的特別條例版本，都排除國土安全韌性的預算，在野黨認為編進特別預算是便宜行事，但這是建立在重大的誤解基礎；海委會在2月19日就發新聞稿，呼籲要把國土安全韌性的項目納入歲計賸餘的特別預算，遠早於4月對等關稅議題。

管碧玲表示，以海委會而言，300億元可讓海巡人員從夜間肉眼觀測汰換成熱顯像儀設備，可變成24小時的守衛民眾的精銳海巡，並增購水面、水下的無人載具；但若用追加預算，財源從哪來會是問題，甚至按照新版財劃法，公務預算能夠分給海委會多少仍是未知。

民進黨立委邱議瑩質詢指出，在野黨的提案不負責任，還以為自己很偉大，不僅要刪除台電撥補預算，也不要國土安全韌性預算，但難道國家防衛安全比普發現金還微不足道嗎。

管碧玲備詢表示，盼鄉親民眾能理解，生命安全保障是無價之寶，且追加預算是假議題，因為依據預算法第79條的4個條件，編追加預算仍需要依據法律；換句話說，特別條例通過後，可以稱為是特別預算，也能夠稱作是追加預算。

對等關稅 海委會 管碧玲

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