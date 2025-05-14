同婚6周年 綠委籲衛福部儘速提出人工生殖法草案

民進黨立委黃捷今天說，5月17日是「國際不再恐同日」，也是同婚三讀通過6週年，希望針對單身女性及女同志配偶的人工生殖法應鬆綁，請衛福部儘速提出草案，另外，也應再加強性平教育。

民進黨立委黃捷、吳沛憶上午與彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會共同舉辦「同婚六週年，性平再進步」記者會。

黃捷說，台灣在同婚通過6年以來，已有1萬2683對同志伴侶登記結婚，專法通過只是起點，包括跨國同婚、收養制度也不斷精進。希望能再往前一步，去年她和吳沛憶都各自提出人工生殖法草案，盼讓可以實現生育自主權的單身女性、女同志適用人工生殖法，而不是只有不孕症的異性戀夫妻可以使用。

黃捷表示，衛福部曾答應要將脫鉤版本的草案盡快送出，呼籲行政院、衛福部趕快送出讓單身女性、女同志可以使用的人工生殖法草案，因為每個女性都在跟時間賽跑，適合生育年齡僅有一段期間，要把握時間讓更多單身女性、女同志受惠。

黃捷指出，性平教育部分，金門某國中竟赤裸裸在考卷歧視同志、女性，用不堪入目字眼羞辱。台灣的性平教育顯然還有很多事情要做、要持續努力，除教育部要徹查之外，也希望性平教育落實在台灣每個角落。

吳沛憶表示，性別平權要往前推進，不斷革命、抗爭，因為稍微不注意就可能往後倒退。她希望這屆立法院能送出人工生殖法，提出脫鉤版本，讓單身女性、女同志可以先適用，這對很多人的生命來說，是很重要的一線曙光，專家學者也認為這是可行方案。

吳沛憶說，女性可以選擇不結婚、不生育，但她希望衛福部盡快提出草案，讓女性多一個身體的自主選擇權。性平教育是一輩子要努力的目標，政府有更大責任，性平主流化當然應包括同志教育主流化，在教材、家庭教育中都要落實。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力專案主任翁鈺清指出，政府對人工生殖法的修法立場反覆，民調顯示，對女同志使用人工生殖的支持度，從去年的61.4%降到57.7%，反映民眾對政策遲未推進而感到迷惘。她呼籲衛福部儘速提出草案，給希望能生養小孩的女性一個最好的禮物。