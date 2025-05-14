核電廠延役 童子賢：行政機構無須「猶抱琵琶半遮面」應啟程前行

立法院昨日三讀通過核電廠得以延役，力主台灣應使用核能的和碩董事長童子賢今日表示，修法成功解除了「孫悟空緊箍咒」。非核家園的觀念日漸打破，他認為這是台灣能源史上跨出的一大步。他強調，現在行政單位已經有法律做後盾，無需「猶抱琵琶半遮面」，應該啟程向前行。

趕在核三廠二號機運轉執照本周六到期，台灣正式進入非核家園前，立法院昨日三讀通過《核子反應器設施管制法》第6條修正案，核電廠運轉執照有效期最長40年，期滿後得申請換發執照，換發的運轉執照有效期間，自執照生效日起算，最長20年。意即將原本40年的運轉期限延長至60年。

對此，童子賢的觀察是，2019年「以核養綠」的公投過關，2025年又通過修改核管法，代表多年來台灣的民主社會透過直接民意與間接民意，已經清楚表達老百姓厭倦也否決「非核家園」政策。在不斷調漲電價、空汙嚴重、能源碳排比例過高、地方派系侵蝕綠能利益不斷受到質疑，且天然氣的供電韌性飽受威脅，加上綠能占據大片寶貴國土之下，這些就是老百姓表達的意見。

他認為，當今的領導人務實檢驗台灣的發展困境，正帶領執政黨進行不容易的「一步一腳印」的觀念轉型。

童子賢以國際核能趨勢為例，芬蘭在俄烏戰爭後，面對能源成本高漲與國家安全受威脅，而在2024年修法，重新啟用核能，啟動了OL3大型電廠（單一機組發電達到1600MW，是核二、核三發電量的1.7倍）。芬蘭新政府認為可以維護國家能源安全，也大幅節省成本，兼達到發電卻不排碳環保目的。

2024年瑞士瑞典都修法轉彎，放棄非核政策，特別是瑞士的土地只比台灣大14%，一直使用4成以上的核能。日本是福島受災國，已經走出陰影，宣布政策上最大限度使用核能，這就是民主進步的態度。與台灣鄰近的新加坡也在思考核能，星國目前有92.6%.靠天然氣發電，現在一度電約新台幣6.8元，新加坡也受不了高昂的電價，尤其是在AI競爭力的年代，沒有人要去新加坡設AI中心，就是因為電價實在太貴，而且95%都是在排碳。

童子賢強調，過去10年的疫情、戰爭、地緣政治國際局勢緊張，已經帶給台灣很大的發展威脅、生存隱憂，如果現在還停留在喊口號、講夢想，將不足以持續發展國家。