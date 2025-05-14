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婚育宅租金補貼再加碼 劉世芳：涵蓋非婚生未成年子女

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳（右）。記者胡經周／攝影
內政部長劉世芳（右）。記者胡經周／攝影

內政部擬推「婚育宅」，單身民眾住在青年社宅或社會住宅一旦結婚生子，租金補貼將加碼。內政部長劉世芳指出，目前婚育戶數大約為20萬上下，將透過既有社宅、租金補貼、包租代管、社宅多元取得落實政策；她說，未成年子女不須婚生，只要育有未成年子女都能納入。

行政院長卓榮泰昨指出，有屋住比買到房優先，當前政府推出社會住宅、青年住宅外，內政部也將推出「婚育宅」，住在社宅或青年住宅的年輕人，結婚生小孩後租金補貼可望加碼，第一胎加碼50%，生第二胎再加碼50%；內政部稱，婚育宅將朝「補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅」4大方向。

立法院內政委員會今天處理內政部預算解凍案，民進黨立委黃捷詢問婚育宅推動情況、加碼額度。劉世芳說，租金補貼加碼額度仍待行政院決定，針對公立、民營社宅如何讓婚育青年有優先資格，或使其安穩地在生活圈內撫養小孩，這幾個方向都在研擬中，目前婚育戶數大約為20萬上下，會以這個目標來推動。

劉世芳補充，所謂「育有未成年子女」，不一定是婚生，因為台灣已是多元成家的家庭，只要育有未成年子女都能列入。

黃捷追問，每胎租金補貼加碼50％的方向是否確定？劉世芳說，類似這種算法，但會有不同程度，要看所在租金範圍屬於哪種社宅，會有不同層級的分野。她說，內政部期待所需經費能納入住宅基金，整體預算是以8年或6年來分配，仍待行政院、主計總處通過，只要通過就宣布。

國民黨立委牛煦庭追問，推動婚育宅是透過既有社宅或要加蓋，國土署長吳欣修指出，不會只有既有社宅，還涵蓋租金補貼、包租代管、多元取得等，「會散的很廣」，且會單獨分成另一條路，不會影響既有住戶。牛詢問，新政策是否涉及「住宅法」修正，吳回覆，這是從少子化對策出發，不必處理到住宅法。

國民黨立委許宇甄質疑，當前已蓋好的社宅僅3萬多戶、包租代管住宅9萬戶，且都已出租，婚育宅看得到吃不到，劉世芳重申，婚育宅不限社會住宅，包租代管戶數也會增加，未來1年非六都縣市可能會擴增10幾萬戶，租金補貼族群也會納入。她說，婚育宅重點在於符合台灣少子化措施，住宅補助、提供住宅都是措施之一。

內政部 社宅 租金補貼

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