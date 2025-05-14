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立委伍麗華提告：若死亡連署是事實就沒司法迫害
民進黨山地原住民立委伍麗華遭罷免案中傳出死亡連署等事，屏東地檢署今早搜索國民黨屏東縣黨部；伍麗華表示，被牽涉的當事人及其家屬非常無奈，檢調正在偵辦釐清名冊來源，「死亡連署如果是事實，就沒有所謂的司法迫害。」
伍麗華17日到屏東地檢署按鈴申告，提告領銜人張芳碩涉及偽造文書；她指出，被罷免案第一階段連署過中疑涉違法，包括連署民眾死亡人數最多189份，非原住民身分也來連署。
伍麗華今表示，幾周來有很多民眾因為自己已經過世的家人被登錄為連署人一事，到調查站作證，他們非常無奈；也有人是自己遭到冒名連署，全部都是假的。
伍麗華說，若檢調今早訊問張芳碩，應該就是與當前搜集到的事證有關；若確認連署有偽造，下一步就是去確認名冊來源。
針對國民黨批司法迫害，伍麗華說，死亡連署如果是事實，就沒有所謂的司法迫害；她就是針對此一事實去提告。
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