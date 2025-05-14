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台灣廢核無助防衛韌性 藍高層 : 美已多次提醒賴政府

聯合報／ 記者鄭媁張文馨／台北即時報導

立法院昨三讀「核管法」，核電機組得延長運轉期限；但政院表示，無延役規畫評估。藍營高層表示，美國已多次關切台灣能源穩定，並提醒「核能選項」，但賴政府理都不理。

核三廠2號機停機在即，非核家園上路倒數。據了解，美國近日頻頻透過管道，對我國政要關切台灣未來能源穩定的狀況，美方關切重點在於台灣廢核無助防衛韌性；尤其強調重點在「延續現有發電方式」，而非「對台灣出售新核能發電設施」。

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受媒體專訪時曾指出，許多台灣及美國公司非常擔心台灣能源問題，美國可以給台灣包括核能的可靠能源來源。

谷立言說，美國是現今全球最大的能源出口國，優勢在於擁有各式各樣的能源，世界上其他國家都無可比擬，包括傳統化石燃料如液化天然氣（LNG），綠能科技如地熱發電、燃料電池等振奮人心的新科技，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方。

谷立言說，在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。

在美國商會謝年飯致詞時，谷立言再度直言，美國可以為台灣提供全方位的能源解決方案，包括核能、電網技術。AIT發言人回應本報表示，期望能拓展不同的能源選項，讓美國來協助台灣滿足能源需求，這也是未來可以合作的領域。

朱立倫昨在反惡罷宣講時批評，民進黨的意識形態，要讓大家用肺發電；便宜的電、乾淨的核電，不管多少民意調查、多少公投，他還是不要，這就是民進黨。

核能 美國在台協會 谷立言

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