影／同婚合法六周年 黃捷籲修人工生殖法強化性平教育

在「國際不再恐同日」及「司法院釋字第748號解釋施行法」紀念日之際，立法委員黃捷與吳沛憶今天共同舉辦「同婚六周年，性平再進步」記者會，呼籲政院加速鬆綁「人工生殖法」，並強調性平教育的重要性。

黃捷表示自同婚合法化以來，經過民間團體及友善立委的努力，跨國同婚及同志共同收養等問題逐步改善，然而「人工生殖法」仍存在許多關鍵制度未修正，目前法律僅適用於異性夫妻，使得同志社群在台灣無法合法使用人工生殖技術，許多單身女性及女同志配偶仍等待法規修訂。黃捷指出目前已有多達17個修法版本等待審查，並強調去年12月衛福部已承諾優先處理共識部分，但草案進度至今不明朗，同婚合法六周年，衛福部應給同志社群一份實質祝福，應盡速提出「人工生殖法」修正草案。

此外，針對近期金門金城國中考題涉及的言論，黃捷嚴正指出，校園中的性平教育仍顯不足。她提到最令人擔憂的是某些學生對於此類言論的習以為常，呼籲金門縣教育處徹底調查此事，同時希望教育部能督導性平會的調查，根據調查結果審慎檢討相關教師是否適任。