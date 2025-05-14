不法關說最重判刑5年 馬辦：遲來的正義

立法院昨天三讀通過「刑法」部分條文修正案，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這是遲來的正義，如今能完成立法，前總統馬英九感到欣慰，認為這是維護司法正義重要的一步。

蕭旭岑表示，馬英九多年來不斷呼籲立法院通過立法，也曾領銜推「反妨害司法公投」，力促民進黨與其大黨鞭柯建銘能正視人民希望司法獨立公正的期望，但一直遭綠營阻擋。

早在2013年9月，當時總統馬英九直指時任立法院長王金平涉入司法關說，妨害司法公正，引發「馬王政爭」，外界就一再要求制定「司法關說罪」，但一直未能完成立法。

2018年，律師陳長文推動「妨害司法公正公投」，邀請馬英九參加連署。馬英九認同台灣司法應公正獨立、不受政治力干擾的立場，同意參加聯署，以敦促法務部儘速落實司法改革國是會議的結論，提出相關法律修正案送立法院審議。