國民黨屏縣黨部被搜 蘇清泉主任：被叫來打開電腦

民進黨山地原民立委伍麗華日前到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案，第一階段連署疑涉違法，連署死亡人數最多等提告領銜人張芳碩涉及偽造文書。屏東地檢今兵分多路展開搜索。

屏東市民代表傅建雄是立委蘇清泉服務處主任，立委蘇清泉是國民黨屏東縣黨部主委，服務處與黨部設在一起，傅建雄說，他今天上午8點40多分第一通電話沒有接到，後來陸續接到來電，叫來打開服務處電腦。

傅建雄說，檢調具體要搜的東西不清楚，要帶走哪些資料也不清楚，他被叫來打開服務處的電腦，雖然服務處與黨部設在一起，但是兩邊是分開運作的。

目前檢調人員仍在搜索中，國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明、黨部總務與秘書仍在黨部內，3人之後會被檢調人員以證人身分帶回詢問。

立委伍麗華之提告說，她的罷免案第一階段連署，死亡連署最高有189份，其他不合格份數1500多份，合理認為一定有造冊、抄名冊，甚至非原住民也連署罷免，也有的沒辦法得到選委會發出意向查對單，她只能透過提告。