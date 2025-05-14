快訊

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

林姿妙親信一理由「有詐欺、不算貪汙」 12年刑期二審大減為4年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨屏縣黨部被搜 蘇清泉主任：被叫來打開電腦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣黨部今遭檢調搜索。記者劉星君／攝影
國民黨屏東縣黨部今遭檢調搜索。記者劉星君／攝影

民進黨山地原民立委伍麗華日前到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案，第一階段連署疑涉違法，連署死亡人數最多等提告領銜人張芳碩涉及偽造文書。屏東地檢今兵分多路展開搜索。

屏東市民代表傅建雄是立委蘇清泉服務處主任，立委蘇清泉是國民黨屏東縣黨部主委，服務處與黨部設在一起，傅建雄說，他今天上午8點40多分第一通電話沒有接到，後來陸續接到來電，叫來打開服務處電腦。

傅建雄說，檢調具體要搜的東西不清楚，要帶走哪些資料也不清楚，他被叫來打開服務處的電腦，雖然服務處與黨部設在一起，但是兩邊是分開運作的。

目前檢調人員仍在搜索中，國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明、黨部總務與秘書仍在黨部內，3人之後會被檢調人員以證人身分帶回詢問。

立委伍麗華之提告說，她的罷免案第一階段連署，死亡連署最高有189份，其他不合格份數1500多份，合理認為一定有造冊、抄名冊，甚至非原住民也連署罷免，也有的沒辦法得到選委會發出意向查對單，她只能透過提告。

屏東縣 提告 罷免

延伸閱讀

查「死亡連署」罷免綠委伍麗華 屏檢搜索國民黨屏縣黨部

潘孟安疫中送暖締奇緣 TAIWAN BOX 牽起現教宗美好連結

棒球故鄉紅葉國小球場 陳瑩、伍麗華爭取經費修繕

影／指族人被迫造冊 伍麗華提告連署違法要朱立倫懸崖勒馬

相關新聞

立委伍麗華提告：若死亡連署是事實就沒司法迫害

民進黨山地原住民立委伍麗華遭罷免案中傳出死亡連署等事，屏東地檢署今早搜索國民黨屏東縣黨部；伍麗華表示，被牽涉的當事人及其...

哥本哈根峰會演說 蔡英文：台灣存在有助牽制中國擴張野心

前總統蔡英文出訪歐洲，當地時間13日參訪丹麥國會、與丹麥國會友台小組午餐會，並出席哥本哈根民主高峰會（Copenhage...

組長性騷擾女同事記過兩次 國安局否認高層包庇

國安局又傳性騷擾事件：北部工作站簡任組長謝亞里，遭爆料長期性騷擾女性同仁，其上級長官第三處處長陳國全則包庇吃案。國安局對...

美拚售台小型核電廠 涉外人士：關鍵在有效解決核廢

美國維吉尼亞州商務貿易廳長席格拉（Juan Pablo Segura）表示，出口小型核電廠是維州的願景，未來不排除出售給...

不法關說最重判刑5年 馬辦：遲來的正義

立法院昨天三讀通過「刑法」部分條文修正案，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這是遲來的正義，...

推關說司法罪付慘重代價 羅智強：幾乎葬送政治生涯

立法院昨日通過刑法修正案，正式增訂「妨害司法公正罪」，國民黨立委羅智強今日表示，12年來始終無悔堅持，為了推動「關說司法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。