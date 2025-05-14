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推AI基本法 吳宗憲：有助台灣融入國際市場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院教文跟交通委員會今日聯席審查「人工智慧基本法草案」，國民黨立委吳宗憲說，AI即未來趨勢，採全球認可的法制框架有助台灣融入國際市場。圖／聯合報資料照片
立法院教文跟交通委員會今日聯席審查「人工智慧基本法草案」，國民黨立委吳宗憲說，AI即未來趨勢，採全球認可的法制框架有助台灣融入國際市場。圖／聯合報資料照片

立法院教文跟交通委員會今日聯席審查「人工智慧基本法草案」，國民黨立委吳宗憲說，AI即未來趨勢，基本法不應再停滯，台灣為出口導向經濟體的國家，在AI世代下，採全球認可的法制框架有助台灣融入國際市場，能讓產業合作夥伴、投資人看到台灣推動AI政策的決心。

吳宗憲說，去年3月，他和立法院教文委員會召委葛如鈞、國民黨立委洪孟楷，共提AI基本法，也是第11屆國會第一部AI基本法，至今，很高興教文跟交通委員會終於能夠正式排審AI基本法。想當初，推草案、開記者會時，歐洲才剛通過基本法，然後一年又兩個月過去了，我方還停滯不前，又如南韓，一直超前為亞洲之首，我方卻原地踏步。當我國國會代表民意、代表學界、代表產業，不斷呼籲要提出草案版本，行政院始終在停滯，不願開啟這扇門，從去年中的AI內閣、AI治國，難道都是口號。

吳宗憲指出，台灣為出口導向經濟體的國家，在AI世代下，採行全球認可的法制框架不僅有助於台灣融入國際市場，更能讓產業合作夥伴、投資人看到台灣推動AI政策的決心。不管政府如何慢半拍，國會還是盡全力向前。

吳宗憲說明，這部草案主要是希望建構四個重點：以人為本、多元包容、永續發展，還有值得信任。橫跨了將來人工智慧發達之後，人類跟機器之間要怎麼去協調，包括如何保障失業人口，強化個資保護、弱勢族群保護等等，在我們的基本法都有特別規範。

吳宗憲表示，惟有基本法確認完方向後，各領域的作用法才能逐步規畫，須清楚一件事，人類從學走路到知道哪個地方會跌倒、去摸插頭會被電到、碰到火才懂得燙，可能要3歲、5歲，好幾年的經驗累積才知道要規避，但是人工智慧是瞬間，因為可能全世界同時有幾千萬台機器去學習到這個知識瞬間匯集給它；也就是說，人工智慧的發展就是像他講的，會瞬間發展。如果在法制推動總是延宕、總是沒有往前踏一步的話，完全跟不上人工智慧的發展以及產業上的需求。

吳宗憲總結，最後很感謝財團法人人工智慧法律國際研究基金會於立法上的指導，也是國內第一個去研究人工智慧法律的基金會。希望這部AI基本法能夠推動跨部會規劃、科學研發、產業發展、人文與弱勢保護，同時帶動國家整體的數位轉型，也造福我們的人民。

國民黨 法律 立法院

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