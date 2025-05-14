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為推關說司法罪付慘重代價 羅智強：幾乎葬送政治生涯

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨日通過刑法修正案，正式增訂「妨害司法公正罪」，國民黨立委羅智強今日表示，12年來始終無悔堅持，為了推動「關說司法罪」，同時得罪藍綠要角，他幾乎葬送了政治生涯，失業長達五年。圖／聯合報資料照片
立法院昨日通過刑法修正案，正式增訂「妨害司法公正罪」，國民黨立委羅智強今日表示，12年來始終無悔堅持，為了推動「關說司法罪」，同時得罪藍綠要角，他幾乎葬送了政治生涯，失業長達五年。圖／聯合報資料照片

立法院昨日通過刑法修正案，正式增訂「妨害司法公正罪」，國民黨立委羅智強今日表示，12年來始終無悔堅持，為了推動「關說司法罪」，同時得罪藍綠要角，他幾乎葬送了政治生涯，失業長達五年。

針對昨日立法院三讀通過刑法修正案，羅智強說，他無愧於12年前擔任總統府副秘書長的自己，12年走過的艱辛與沉痛，一一浮現眼前，這些痛苦，在昨天，終於結成一顆欣慰的果實。「妨害司法公正罪」，三讀通過。如果說，那顆種子，是他在12年前以血與淚種下，那麼它終於在4248天之後，開花結果。

羅智強表示，2013年9月6日台灣爆發關說司法風暴，民進黨立法院黨團總召柯建銘被揭露，柯透過時任立法院長王金平關說法務部長，指示承辦檢察官，對柯建銘涉入的全民電通弊案不上訴，成功讓柯建銘免責脫罪，震驚社會。事件涉及藍綠兩大要角，輿論幾乎一面倒偏向關說一方。當時身為總統府副秘書長的他，無法坐視司法貞操被踐踏，挺身而出痛斥：「關說無罪，司法已死！」並毅然辭職明志。從那一刻起，他踏上了一條顛簸、漫長的路。

羅智強指出，他宣示，將推動「關說司法罪」立法，當作畢生職志。這一走，就是12年。12年間，他如履刀山火海，步步穿越烈焰荊棘。關說者無罪，而揭發關說者，卻付出沉重代價。同時得罪藍綠要角，他幾乎葬送了政治生涯，失業長達五年。幸而尚有筆耕之力，靠寫作養家糊口，才撐過最困頓的歲月。他記得，那段最苦的日子裡，妻子的親友曾問她：「你老公那麼慘，你們的婚姻還撐得下去嗎？」她淡淡地回答：「關說司法的又不是我先生，他只是做了他認為對的事。我們為什麼要離婚？」

羅智強說，他從未後悔。即使再痛苦，也從不放棄。卸下公職、失去工作，靠寫作維生，日子雖難，但他從未忘記那個信念：「制定關說司法罪」。因為他深信，台灣的司法，不該淪為權貴的玩物；關說司法，不該成為高官的特權。一個沒有公義的國家，沒有未來。

羅智強提到，去年他披上戰袍參選立法委員，他把「制定關說司法罪」列為最重要的政見，更在心裡發誓，他要用盡全力，為司法雪恥，讓這部法案在他任內通過。今天，他終於可以驕傲地說，他沒有愧對選民的託付，更沒有愧對12年前，那個義無反顧、挺身而出的自己。

羅智強表示，他心中充滿感謝。感謝黃國昌、吳宗憲，感謝所有司法法制委員會的在野夥伴。肩並肩，一步一腳印，終於迎來這場歷史性的表決。讓「關說司法罪」，從理想走入現實；為台灣的司法，打開了一道光。這道光，是對黑暗的拒絕，是對權力者的堅定劃界，也是對公義的一次深深鞠躬。

羅智強並強調，12年來，他始終相信，正道不孤。今天，他終於能由衷地對12年前的自己說謝謝，在那場風暴裡選擇堅守信念，選擇為司法挺身而出；在12年漫長的試煉中，從未動搖。這條路，真的很難走。但他無悔堅持，他從不放棄。所以，他做到了，沒有愧對12年前辭去總統府副秘書長的自己，無悔堅持這條路。

司法 羅智強 關說

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