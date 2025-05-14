組長性騷擾女同事記過兩次 國安局否認高層包庇

國安局又傳性騷擾事件：北部工作站簡任組長謝亞里，遭爆料長期性騷擾女性同仁，其上級長官第三處處長陳國全則包庇吃案。國安局對此表示，該案已嚴懲，將謝員記過兩次；而經約談案關人員及調閱檔案，查無相關部門主管包庇或不法情事。

爆料者指，謝亞里在去年8月份，從南部調回台北，對兩名年輕女性行政人員撫摸手臂、手心。此外，他被指先前參加南部國安單位春節餐會時，對移民署1名女主管搭肩、摟背。在此之前，就有3名女性組員聯名向陳國全申訴，指控謝亞里在2018年代理組長期間，利用權勢性騷擾女性同仁，不過被陳國全壓案包庇。

另外在2017年世大運期間，內政部為加強維安，在警政署成立中央安全指揮中心，召集國安局、警政署、調查局、移民署等情治單位，謝亞里在派駐期間，就被警政署的女警官指控性騷擾。

國安局14日發出三點聲明：第一，針對謝員涉嫌性平案，在接獲具名檢舉後，即將其調離原單位及調任非主管職務，並已完成行政調查，業經獎懲委員會決議記過兩次處分在案。第二，近期接獲匿名檢舉同案，經再次約談案關人員及調閱檔案，查無相關部門主管包庇或不法情事，匿名檢舉內容並非事實。

最後，國安局指出，將持續加強法紀及性平教育宣導，深化同仁性別平權意識；另秉持毋枉毋縱原則，嚴懲違失個案，以儆效尤，並嚴查各項指控，防杜黑函中傷。